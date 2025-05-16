Многообразие платьев на теплое время поражает, пишет 24 Канал со ссылкой на Harpers Bazaar. Благодаря своей универсальности платье одинаково подойдет для праздничных выходов или вечерних прогулок в будние дни. Далее расскажем о самых красивых платьях на летнее время, на которые стоит обратить внимание.

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Пастельные оттенки

На вершине модного Олимпа оказались пастельные оттенки платьев. В моде будут пудрово-розовые, небесно-голубые, лавандовые и фисташковые цвета. Платья имеют определенную легкость и романтичность благодаря разнообразным формам декора, среди которых есть прозрачные элементы, драпировки, рюши, кружево и банты.



Красивые платья на летнее время 2025 / Фото Harper's Bazaar

Сатиновое платье

Платья из сатина актуальны и продолжают покорять подиумы. Они могут быть максимально простыми, без лишних деталей или с определенной отделкой в виде драпировки. Вариантов платьев из сатина есть множество, но советуем присмотреться к вариантам с глубоким V-образным вырезом, а также длины мини.



Красивые платья на летнее время 2025 / Фото Harper's Bazaar

Платье рубашка

В этом году в моду возвращаются платья-рубашки. Эти простые и функциональные платья станут отличной основой для дневных и вечерних форматов. В дневное время носите такие платья с кроссовками, а в вечернее – с туфлями на каблуке.



Красивые платья на летнее время 2025 / Фото Harper's Bazaar

Драпировка

Весомое место в перечне трендов занимает драпировка. Этот элемент отделки платья набирает все большую популярность. Выглядят платья с драпировкой изящно, красиво и празднично.



Красивые платья на летнее время 2025 / Фото Harper's Bazaar

Слип-платье

Чувственные и элегантные платья простого кроя в бельевом стиле из шелка и с добавлением кружева остаются в моде. Такие платья идеально подходят для свиданий, праздничных выходов или дневных прогулок.



Красивые платья на летнее время 2025 / Фото Harper's Bazaar

Дополнить все эти красивые платья можно стильной обувью. В нашем материале мы рассказали, как выглядят самые красивые босоножки на летнее время.