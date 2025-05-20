Цієї весни в моді не тільки широкі джинси, але й прямі штани, оригінальні моделі зі стразами та цікавими швам, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Та незалежно від того, які джинси ви оберете, для кращого ефекту, їх можна вдало стилізувати. До прикладу, дуже красиво буде виглядати денімовий монохромний образ, який вже активно носять інфлюенсери.

Втім, незалежно від обраного верху, радимо посилити образ завдяки ефектному взуттю. Нижче детально розповімо, з чим можна носити джинси.

З балетками Mary Jane

Завдяки цим балеткам, можна надати образу французької розслабленості. Це можуть бути красиві чорні чи яскраві червоні балетки, які одразу додадуть бажаної родзинки аутфіту.



Стильні поєднання джинсів та взуття / Фото Cosmopolitan

Із сітчастими балетками

Минулого року в моді з’явилися сітчасті балетки, тому радимо їх стилізувати з джинсами цього року. Має таке взуття свіжий і оригінальний вигляд. Втім, доповнювати ними джинси варто лише у спекотну пору року.



Модні поєднання джинсів та взуття / Фото Cosmopolitan

З ретрокросівками

Цього року доволі модними є кросівки в стилі ретро. Радимо звернути увагу на лаконічні моделі без масивної підошви й декору. Особливо шикарно будуть виглядати кросівки ті, що виконані з кольорової замші.



Стильні поєднання джинсів та взуття / Фото Cosmopolitan

З низькими підборами

Слінгбеки вже другий рік набирають популярності, тому радимо обрати для себе туфлі, які нададуть джинсам певної стриманості й елегантності.



Модні поєднання джинсів та взуття / Фото Cosmopolitan

До слова, на літо 2025 модниці мають звернути увагу на кілька фасонів джинсів. Про найпопулярніші джинси на літню пору ми розповіли у нашому матеріалі.