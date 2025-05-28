Цього сезону в тренді будуть деталі, які зроблять образ завершеним та по-справжньому індивідуальним, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Юліко.

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Вона розповіла про кілька найкрасивіших аксесуарів, серед яких ви зможете обрати те, що відповідає вашому стилю.

Трендові аксесуари на літо 2025

Анклети (браслети на ногу) – носіть їх з лоферами, сандалями або балетками. Найкраще вони виглядають на босій нозі, коли підкреслюють щиколотку, втім гарно можна стилізувати навіть поверх шкарпеток. Анклети чудово поєднуються зі спідницями та шортами.

Мереживна хустинка – її можна носити на голові або на шиї. Красиво виглядає ця річ у світлих образах з лляними костюмами чи сорочками.

Сотуари (довгі ланцюжки) – їх варто приміряти поверх базової футболки чи топу. Особливо це гарно працює в багатошарових образах.

Краватки – цей аксесуар цього року увійшов у моду, тому радимо додавати їх до сорочок. Виглядає річ досить стильно й цікаво.

Брошки – їх варто закріплювати на лацканах жакетів, комірах чи поясах. Однак не варто кріпити їх занадто багато. Однієї брошки буде цілком достатньо.

Перлинні шнурівки – вони додадуть кросівкам особливого шику й романтичності.

Хустки – цю річ варто зав’язувати на сумці чи носити на поясі. Останній варіант цього року є дуже доречним й стильним.

Ремені – їх краще носити на талії поверх жакета чи сукні. Особливо красиво виглядають контрастні ремені.

Як виглядають трендові аксесуари – гортайте праворуч

До речі, нещодавно ми розповіли про 5 гарячих трендових речей з інстаграму, які носять всі модниці. Зверніть на них увагу.