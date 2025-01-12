5 стильных свитеров на зиму: стильные варианты от французской модницы

Французский архитектор Жюли Феррери является настоящей иконой стиля. Она обожает красивые и стильные образы, поэтому с радостью демонстрирует их в своем инстаграме. В ее профиле можно найти интересные варианты свитеров, которые может примерить на себе каждая модница.

Зима еще продолжается, а это значит, что свой гардероб стоит пополнить нарядом на основе теплых свитеров и кардиганов, пишет 24 Канал. Если хотите приобрести что-то для себя на зимнюю пору, тогда советуем присмотреться к модным свитерам Жюли Феррери, которые она сочетает с джинсами, брюками или юбками.

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Свитер является базовым элементом зимнего гардероба. Он всегда согревает в холодный день и обеспечивает комфорт при ношении, а трендовый фасон и цвет придаст ему особую изюминку.

Модница Жюли Феррери с Корсики является воплощением настоящей француженки. Она обожает минималистичные вещи и сдержанный крой в образах, а ее аутфиты всегда продуманы до мельчайших деталей.

Инфлюенсерка любит нейтральные цвета, которые присущи францужекам, но несмотря на это не отказывается от ярких тонов, которые освежают образ. База оттенков Жюли Феррери состоит из черных, коричневых, белых и бежевых вещей, а яркие вещи уже отвечают за особый шарм.

Вдохновившись образами фешионисты, советуем подобрать для себя интересные варианты свитеров, которые легко можно интегрировать в свой гардероб. У девушки отличное чувство стиля, поэтому все ее образы заслуживают особого внимания.

Обратите внимание на базовый белый свитер с массивными косами, который прекрасно стилизуется с голубыми джинсами и пальто.

К юбке подбирайте красный свитер, который все еще не теряет популярности. В качестве альтернативы можете выбрать бордовый цвет.

Актуальным остается серый цвет, который называют вторым черным. Предлагаем выбирать на зиму кардиган, который можно легко застилизовать с юбкой, брюками или джинсами.

Особенно востребованными в зимнюю пору есть свитера с горловиной, поэтому можете выбирать для себя любой цвет, впрочем самым желанным остается белый цвет.

Чтобы добавить зимним аутфитам немного разнообразия, предлагаем одевать красивый зеленый свитер, который перенесет вас в весеннюю пору и автоматически подарит хорошее настроение.