Набор некоторых цветов подходит для женщин любого возраста, пишет 24 Канал. С помощью определенных цветов можно не только стать стройнее, но и даже визуально удлинить рост.

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Черный цвет

Он является классикой, поэтому актуален независимо от времени года и подходит для женщин любого возраста, впрочем этот цвет способен немного старить, поэтому это единственное, почему его надо избегать. Во всех остальных случаях нельзя отрицать факт, что он делает фигуру стройнее и визуально убирает лишние килограммы.

Лавандовый цвет

Такой оттенок стилисты советуют примерять девушкам со светлым цветом волос. Он прекрасно разглаживает морщины и визуально вытянет фигуру, замаскировав все ее недостатки.

Монохромный образ

Советуем выбирать для себя цвета в монохроме, которые визуально удлинят силуэт и сделают его стройнее. Удачно смотрятся образы в светлых тонах, поэтому рекомендуем примерить светлые блузы в сочетании со светлыми брюками палаццо.

Бежевый цвет

Этот цвет прекрасно омолаживает и автоматически забирает несколько лишних лет и даже килограммов. Стилисты советуют стилизовать бежевый вместе с белым или коричневым цветом.

Глубокий зеленый

Насыщенный зеленый цвет создает элегантность и визуально вытягивает фигуру. Можно примерить на себе зеленый костюм или свитер в сочетании с вельветовыми брюками в цвете хаки.

Красный цвет

Сексуальный красный цвет способен прекрасно удлинить фигуру и приобрести лишние килограммы, однако здесь стоит делать ставку исключительно на красный цвет, оставив все бордовые и другие теплые тона.

Если хотите избежать разрезания фигуры на части, советуем избегать сильного контраста между верхом и низом. Придерживайтесь сбалансированности в образе и не выбирайте верх и низ слишком ярких оттенков. Пусть ваш аутфит будет выдержан в одной цветовой гамме.