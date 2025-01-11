Набір деяких кольорів підходить для жінок будь-якого віку, пише 24 Канал. За допомогою певних кольорів можна не лише стати стрункішою, але й навіть візуально видовжити ріст.

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Чорний колір

Він є класикою, тож актуальний незалежно від пори року й підходить для жінок будь-якого віку, втім цей колір здатен трохи старити, тому це єдине, чому його треба уникати. В усіх інших випадках не можна заперечувати факту, що він робить фігуру стрункішою й візуально забирає зайві кілограми.

Лавандовий колір

Такий відтінок стилісти радять приміряти дівчатам зі світлим кольором волосся. Він чудово розгладжує зморшки й візуально витягне фігуру, замаскувавши всі її недоліки.

Монохромний образ

Радимо обирати для себе кольори в монохромі, які візуально подовжать силует та зроблять його стрункішим. Вдало виглядають образи у світлих тонах, тому рекомендуємо приміряти світлі блузи в поєднанні зі світлими штанами палаццо.

Бежевий колір

Цей колір чудово омолоджує й автоматично забирає кілька зайвих років та навіть кілограмів. Стилісти радять стилізувати бежевий разом з білим чи коричневим кольором.

Глибокий зелений

Насичений зелений колір створює елегантність та візуально витягує фігуру. Можна приміряти на собі зелений костюм чи светр в поєднанні з вельветовими штанами в кольорі хакі.

Червоний колір

Сексуальний червоний колір здатен чудово видовжити фігуру та придбати зайві кілограми, однак тут варто робити ставку виключно на червоний колір, залишивши всі бордові та інші теплі тони.

Якщо хочете уникнути розрізання фігури на частини, радимо уникати сильного контрасту між верхом та низом. Дотримуйтеся збалансованості в образі та не обирайте верх та низ занадто яскравих відтінків. Нехай ваш аутфіт буде витриманий в одній колірній гамі.