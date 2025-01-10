Чимало стилістів зможуть запевнити вас у тому, що за допомогою одягу можна справді скинути вік та візуально помолодшати, пише 24 Канал. Щоб молодо виглядати без дорогих процедур, зверніть увагу на деякі відтінки, які допоможуть виглядати молодшими.

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Для досягнення максимального ефекту, потрібно лише правильно комбінувати ці кольори з аксесуарами чи текстурами.

Пастельні тони

Обирайте речі м’ятного, лавандового чи світло-рожевого кольору, які нададуть образам легкості та грайливості. Експерти кажуть, що вони освіжають обличчя й приховують деякі недоліки на шкірі.

Ніжні відтінки

Усі ніжні відтінки дуже пасують старшим жінкам, бо автоматично відсвіжають вигляд, а не пригнічують, як це буває з темними кольорами. Світлі тони одягу приховують зморшки та будь-які ознаки втоми.

Теплі відтінки

Рекомендовано обирати персикові чи бежеві тони одягу, які чудово пом’якшують риси обличчя.

Ягідні відтінки

Жінки у старшому віці не надто люблять приміряти яскраві речі, втім це робити треба, бо яскраві кольори додають обличчю здоровішого вигляду. Можна обирати речі червоного, бордового, малинового чи вишневого відтінку.

Стилісти лише радять уникати чорний та темно-сірих кольорів. Ці відтінки здатні підкреслити зморшки та зробити вигляд набагато втомленішим. Щодо кислотних відтінків, то їх взагалі варто викреслити зі свого гардероба, оскільки вони надто агресивно виділяють недоліки шкіри.

Сірий колір – це класика, який завжди вважається модним незалежно від сезону, втім жінкам після 60 років вони надають вигляду тьмяності та пригніченості.