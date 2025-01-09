За допомогою стрижки можна скинути кілька зайвих років, пише 24 Канал. Зачіска здатна приховати дрібні недоліки зовнішності, що з’явилися через вік. Перукарі назвали кілька популярних зачісок, які ідеально підходять для жінок після 55 років. Вони допоможуть виглядати вишукано й елегантно, тож радимо звернути на них увагу.

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Світлий колір волосся

Ні для кого не секрет, що світле волосся завжди омолоджує вигляд, тому жінкам краще зосередитися на не темних відтінках, а світлих, які здатні пом’якшити різкі лінії, приховати вік та навіть підкреслити колір очей. Зверніть увагу на медову гаму та виключіть холодні кольори, які не лише не приберуть вікових змін, але й накинуть кілька зайвих років.



Ефектні стрижки для жінок після 55 років / Фото Pinterest

Градуйований боб

Ця зачіска вдало підкреслить виразні вилиці й підборіддя, тому чудово підійде для жінок після 55 років.



Красиві стрижки для жінок після 55 років / Фото Pinterest

Стрижка піксі

Піксі добре витягує підборіддя й омолоджує вигляд. Цей варіант підходить для тих, хто хоче коротку стрижку, але хоче модно виглядати.



Ефектні стрижки для жінок після 55 років / Фото Pinterest

Каре

Попри популярність доволі короткого волосся, стрижка каре все ще не втрачає актуальності навіть для жінок після 55 років. Підійде зачіска для будь-якого типу волосся та обличчя.



Красиві стрижки для жінок після 55 років / Фото Pinterest

Гарсон

Класичній зачісці притаманне профільоване й укорочене волосся в бічній та потиличній зоні, а також чіткі та рівні контури. Стрижка робить образ вишуканим та витонченим. Варто звернути особливу увагу на чубчик, який збалансує риси обличчя й відверне від недоліків зовнішності.



Ефектні стрижки для жінок після 55 років / Фото Pinterest

Каскад

Цей варіант стрижки підійде для тих, хто не хоче розлучатися з довжиною й хоче домогтися пишності й легкості. Стрижка є простою, красивою та легкою в догляді, тому є фавориткою багатьох жінок впродовж тривалого часу.



Красиві стрижки для жінок після 55 років / Фото Pinterest