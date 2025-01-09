С помощью стрижки можно сбросить несколько лишних лет, пишет 24 Канал. Прическа способна скрыть мелкие недостатки внешности, появившиеся из-за возраста. Парикмахеры назвали несколько популярных причесок, которые идеально подходят для женщин после 55 лет. Они помогут выглядеть изысканно и элегантно, поэтому советуем обратить на них внимание.

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Светлый цвет волос

Ни для кого не секрет, что светлые волосы всегда омолаживают вид, поэтому женщинам лучше сосредоточиться на не темных оттенках, а светлых, которые способны смягчить резкие линии, скрыть возраст и даже подчеркнуть цвет глаз. Обратите внимание на медовую гамму и исключите холодные цвета, которые не только не уберут возрастных изменений, но и накинут несколько лишних лет.



Эффектные стрижки для женщин после 55 лет / Фото Pinterest

Градуированный боб

Эта прическа удачно подчеркнет выразительные скулы и подбородок, поэтому прекрасно подойдет для женщин после 55 лет.



Красивые стрижки для женщин после 55 лет / Фото Pinterest

Стрижка пикси

Пикси хорошо вытягивает подбородок и омолаживает вид. Этот вариант подходит для тех, кто хочет короткую стрижку, но хочет модно выглядеть.



Эффектные стрижки для женщин после 55 лет / Фото Pinterest

Каре

Несмотря на популярность довольно коротких волос, стрижка каре все еще не теряет актуальности даже для женщин после 55 лет. Подойдет прическа для любого типа волос и лица.



Красивые стрижки для женщин после 55 лет / Фото Pinterest

Гарсон

Классической прическе присуще профилированные и укороченные волосы в боковой и затылочной зоне, а также четкие и ровные контуры. Стрижка делает образ изысканным и утонченным. Стоит обратить особое внимание на челку, которая сбалансирует черты лица и отвлечет от недостатков внешности.



Эффектные стрижки для женщин после 55 лет / Фото Pinterest

Каскад

Этот вариант стрижки подойдет для тех, кто не хочет расставаться с длиной и хочет добиться пышности и легкости. Стрижка является простой, красивой и легкой в уходе, поэтому является фавориткой многих женщин на протяжении длительного времени.



Красивые стрижки для женщин после 55 лет / Фото Pinterest