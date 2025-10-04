Среди популярных вариантов верхней одежды на осень – тренч занимает видное место. И хоть эта вещь больше подходит для сентябрьской погоды, многие не прощаются с тренчем до конца октября.

Тренч считается универсальной классикой, которая подходит под любой стиль, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Разная длина, материал и цвет позволяют создавать множество интересных интерпретаций. Далее в материале рассказываем о лучших вариантах тренчей на осеннюю пору.

Какие тренчи в моде этой осенью?

Коричневый замшевый тренч коричневого цвета

Девушки носят такой тренч с джинсами и лоферами, а также стилизуют с лосинами, кроп-топом и кроссовками. Эта верхняя одежда – свежий взгляд на вечную классику. Довольно красиво смотрится в сочетании с коричневой сумкой и обувью в тон.

Классический макситренч

Тренч в длине макси – классика осеннего гардероба. Хорошо смотрится беж или корица в свободном крое. Стилисты говорят, что такой тренч никогда не потеряет актуальности, поэтому его стоит беречь. А еще с таким тренчем удастся создать множество различных образов.

Тренч в клетку

Такой вариант не подойдет для ежедневных образов, но станет отличным вариантом для красивого выхода в выходной день. Клетчатый тренч лучше всего примерять с вещами одного цвета, чтобы не перегрузить образ.

Короткий тренч

Именно этот тренч считается абсолютным хитом осени. Его начали добавлять в свой гардероб многие модницы и сочетать с различными фасонами джинсов – белыми, голубыми, черными, а также стилизовать с лосинами, бермудами и сапогами на каблуках.

Этой осенью в моде также замшевые куртки в стиле 70-х и объемные бомберы, пишет Real Simple. Лучше всего замшевая куртка выглядит в коричневом и карамельном оттенке. Среди бомберов стоит делать ставку на модный стеганый или кожаный вариант.

Какую еще верхнюю одежду можно носить осенью?