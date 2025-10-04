Актуальные тренчи на осенний сезон: что именно купить в октябре
- На осень популярны различные варианты тренчей: коричневый замшевый, классический макситренч, тренч в клетку и короткий тренч.
- Модные также замшевые куртки в стиле 70-х и объемные бомберы, в частности стеганые или кожаные.
Среди популярных вариантов верхней одежды на осень – тренч занимает видное место. И хоть эта вещь больше подходит для сентябрьской погоды, многие не прощаются с тренчем до конца октября.
Тренч считается универсальной классикой, которая подходит под любой стиль, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Разная длина, материал и цвет позволяют создавать множество интересных интерпретаций. Далее в материале рассказываем о лучших вариантах тренчей на осеннюю пору.
Какие тренчи в моде этой осенью?
Коричневый замшевый тренч коричневого цвета
Девушки носят такой тренч с джинсами и лоферами, а также стилизуют с лосинами, кроп-топом и кроссовками. Эта верхняя одежда – свежий взгляд на вечную классику. Довольно красиво смотрится в сочетании с коричневой сумкой и обувью в тон.
Классический макситренч
Тренч в длине макси – классика осеннего гардероба. Хорошо смотрится беж или корица в свободном крое. Стилисты говорят, что такой тренч никогда не потеряет актуальности, поэтому его стоит беречь. А еще с таким тренчем удастся создать множество различных образов.
Тренч в клетку
Такой вариант не подойдет для ежедневных образов, но станет отличным вариантом для красивого выхода в выходной день. Клетчатый тренч лучше всего примерять с вещами одного цвета, чтобы не перегрузить образ.
Короткий тренч
Именно этот тренч считается абсолютным хитом осени. Его начали добавлять в свой гардероб многие модницы и сочетать с различными фасонами джинсов – белыми, голубыми, черными, а также стилизовать с лосинами, бермудами и сапогами на каблуках.
Этой осенью в моде также замшевые куртки в стиле 70-х и объемные бомберы, пишет Real Simple. Лучше всего замшевая куртка выглядит в коричневом и карамельном оттенке. Среди бомберов стоит делать ставку на модный стеганый или кожаный вариант.
Какую еще верхнюю одежду можно носить осенью?
Классические пальто можно заменить на яркие пальто, вельветовые жакеты, клетчатые куртки, одежда с искусственным мехом или кардиганы макси.
Пальто в стиле пончо, из искусственного меха и в длине макси также входят в модные тренды осени.
