Многообразие трикотажных изделий каждый сезон только увеличивается, а гольфы, свитера и кардиганы постоянно появляются в коллекциях брендов, пишет Harper's Bazaar. Невозможно представить холодное время без красивых платьев или костюмов из трикотажа.

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Предлагаем рассмотреть 5 самых популярных вещей осенне-зимнего сезона, которые должны быть в вашем гардеробе.

Гольф

Водолазка считается основой осеннего гардероба. Лучше всего будет, если вы добавите в свой гардероб сразу несколько вариантов в разных цветах. Если хотите создавать базовые образы, то пусть это будет классический черный, бежевый или белый.

Несмотря на то, что гольф является базовым элементом, найти свою модель не так уж и просто, поскольку высокая или низкая горловина, длинные или короткие рукава – могут все испортить. Поэтому стоит найти среди всех вариантов идеальную водолазку, которую вы будете носить всегда.



Стильные трикотажные вещи на осень / Фото Pinterest

Свитер

Это еще один элемент гардероба на осень, который будет сопровождать все наши образы до осени. Свитер является вечно актуальным, поэтому можете выбирать различные фасоны: с воротником, молнией, пуговицами, однотонные, разноцветные и тому подобное. Чтобы найти стильную модель, можете вдохновляться свитерами в образах любимых инстаграм-модниц.



Стильные трикотажные вещи на осень / Фото Pinterest

Кардиган

Эта вещь снова стала на одну из передовых ступенек трендов. Кардиган на осень считается настоящим мастхэвом. Актуальны длинные кардиганы-кимоно, объемные кардиганы-облака или тонкие модели. Советуем сначала добавить в гардероб базовую классическую модель, которая будет отлично смотреться в паре с красивыми сапогами на плоской подошве или каблуках.



Стильные трикотажные вещи на осень / Фото Pinterest

Платье

Этот знаковый элемент гардероба на холодное время года любят все. Наряд открывает широкое поле для применения различных аксессуаров и обуви. Модницы также любят добавлять поверх трикотажного платья свитер.

Актуально трикотажное платье в длине макси – именно в таком варианте оно было представлено на подиумах. Цвет платья можете выбирать опираясь на собственные предпочтения.



Стильные трикотажные вещи на осень / Фото Pinterest

Костюм

Такая позиция в перечне трикотажных вещей является достаточно интересной. Выбирайте на осень костюм со штанами или юбкой, которые будут радовать вас теплом и функциональностью. С одной покупкой вы получите два самостоятельных предмета гардероба, поскольку их можно будет распаривать и носить с различными вещами.



Стильные трикотажные вещи на осень / Фото Pinterest