Если вы никогда не пробовали маникюр с интересным принтами, летняя пора – прекрасное время, чтобы наконец исправить это. Тем более, что яркость сейчас в тренде, пишет 24 Канал.
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Какой маникюр сейчас в тренде
- Морской мрамор
Эффект мрамора на ногтях всегда выглядит "дорого". Если выполнить такой маникюр в синем цвете, он будет напоминать море на котором отражается солнце.
- Морской вайб
Именно море ассоциируется с летом. Такой маникюр будет выглядеть по-настоящему свежо и интересно. Необязательно украшать принтами все ноготки. Можно сделать рисунок акцентом.
- Цветочная феерия
Цветочный принт можно разнообразить с помощью определенных декоративных элементов. В частности, блесток.
- Цветочный френч
Френч можно разнообразить с помощью цветов и принтов. Например, вместо белой полоски можно сделать розовую. Также хорошо будут смотреться минималистичные рисунки, что дополнят эту композицию.
- Объемный маникюр
В этом году в моде объемный маникюр. Создать такой эффект можно благодаря 3D фигуркам.
Этот маникюр оценят не все. Однако он точно выглядит невероятно и привлекает внимание.