Сочные летние принты: вы должны сделать такой маникюр летом 2025

Лето невероятно яркое и интересное время. Именно в этот период многие решают попробовать что-то новенькое. В том числе и в маникюре.

Если вы никогда не пробовали маникюр с интересным принтами, летняя пора – прекрасное время, чтобы наконец исправить это. Тем более, что яркость сейчас в тренде, пишет 24 Канал.

Читайте также Техника быстрого успокоения от Жизель Бюндхен: благодаря этому вы покорите любые вершины

Какой маникюр сейчас в тренде

Морской мрамор

Эффект мрамора на ногтях всегда выглядит "дорого". Если выполнить такой маникюр в синем цвете, он будет напоминать море на котором отражается солнце.

Морской вайб

Именно море ассоциируется с летом. Такой маникюр будет выглядеть по-настоящему свежо и интересно. Необязательно украшать принтами все ноготки. Можно сделать рисунок акцентом.

Цветочная феерия

Цветочный принт можно разнообразить с помощью определенных декоративных элементов. В частности, блесток.

Цветочный френч

Френч можно разнообразить с помощью цветов и принтов. Например, вместо белой полоски можно сделать розовую. Также хорошо будут смотреться минималистичные рисунки, что дополнят эту композицию.

Объемный маникюр

В этом году в моде объемный маникюр. Создать такой эффект можно благодаря 3D фигуркам.

Этот маникюр оценят не все. Однако он точно выглядит невероятно и привлекает внимание.