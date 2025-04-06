3 вещи, которые Ив Сен-Лоран подарил современной моде: это интересно знать

Масштабное влияние на индустрию моды оказал основатель бренда Yves Saint Laurent Ив Сен-Лоран, которого называют автором современного женского гардероба. Дизайнер не просто придумывал красивую одежду, но и переосмысливал женский гардероб.

Модельер разрушал стереотипы и формировал свое видение элегантности, пишет 24 Канал. То, что для нас сейчас является базой и классикой раньше было смелым экспериментом кутюрье. Рассказываем о нескольких вещах, которые вошли в моду благодаря Сен-Лорану.

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Тренч

Тренч в начале ХХ века придумал британец Томас Берберри по заказу военных. После завершения Первой мировой войны они дома начали продолжать носить тренчи в повседневной жизни. А вот именно Ив Сен-Лоран адаптировал тренч к женскому гардеробу. Современный лакированный тренч также появился благодаря дизайнеру.

Смокинг

Классический мужской смокинг Ив Сен-Лоран трансформировал для женщин. Дизайнер создал такой жакет, чтобы женщинам в нем было удобно, поэтому такие костюмы сейчас считаются классикой даже в женском гардеробе.



Ив Сен-Лоран создал женский смокинг / Фото Getty Images

Прозрачная блуза

Сейчас прозрачный наряд немного покинул пик своей популярности, однако ранее любые прозрачные фактуры были невиданными и считались вызовом общественной морали. И когда в 1960-х годах сексуальная революция снизилась, Ив Сен-Лоран представил всем прозрачные блузы. С тех пор такие блузы стали фирменной чертой модного бренда.

Ранее мы уже рассказывали о революционных изменениях в моде от французского модельера Коко Шанель. Больше прочитать можете в нашем материале.