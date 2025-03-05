В моде будут пастельные тона, едва заметные розовые оттенки, а еще интересные цвета, которые стоит попробовать, даже если вы их раньше не делали, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

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Нежно-розовый

Этой весной в моде будет сотни прозрачных розовых маникюров. Самым популярным будет оттенок клубничное молоко. Мастера говорят, что это один из самых изысканных способов добавить розовый оттенок в марте в свои образы.

Молочный

Любительницам нюдового маникюра стоит вывести цвет ногтей на новый уровень и выбрать для себя молочный оттенок. Он смотрится очень красиво и подходит под любой образ.

Желтый френч

Вместо классических белых полосок на кончиках ногтей, добавьте немного весеннего настроения благодаря масляно-желтому оттенку. Мастера говорят, что такой френч является одной из самых модных тенденций весны.

Перламутровый

Пастельный маникюр с перламутровым оттенком – это красивый цвет, который идеально сверкает на солнце. Мерцание в стиле русалки освежит маникюр и придаст ему изысканности.

Коричневый оттенок

Такой оттенок может считаться несколько осенним, впрочем на Неделе моды в Лондоне множество моделей дополняли свои образы шикарным коричневым маникюром, поэтому цвет стоит использовать, поскольку он идеально впишется к коричневым кожаным курткам или пальто.