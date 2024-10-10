В моду врывается вуальное мелирование: как оно выглядит

Многие девушки любят светлый тон на своих волосах, но вместо чистого блонда прибегают к мелированию. Hair-стилисты рассказали, что теперь в моду врывается вуальное мелирование, которое придаст волосам визуальную густоту и сияние.

Эта техника подойдет всем, кто хочет осветлить волосы и сделать их визуально объемнее, при этом сохранив естественный вид, пишет Cosmopitan.

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Вуальное мелирование – новый тренд

Этот метод имеет следующие особенности:

Отдельные пряди осветляются с чередованием через одно;

Мастер колорист для окрашивания берет очень тонкие пряди волос до 3 миллиметров, которые выглядят на ладони почти прозрачными;

Краску наносят по всей длине волос, но минуя верхний слой;

В процессе мелирования используется фольга.

Густота волос и переливы цвета получаются благодаря игре света и тени. Стилисты говорят, что сияющее мелирование подчеркивает любой оттенок волос. Техника вуального мелирования будет отлично смотреться на белокурых и русых локонах и даже на волосах темных цветов.

Вуальное мелирование становится популярным

Красивая техника вуального мелирования

Эффектное мелирование для волос

Чтобы поддержать цвет и блеск, стоит не забывать об уходе за окрашенными волосами. Выбирайте шампунь, который питает волосы и реконструирует их. А еще важно выбирать качественный косметический продукт, который будет препятствовать вымыванию волос и сделает их гладкими и шелковистыми.

Не забывайте перед тем, как сушить волосы феном – использовать термозащиту, которые окутывают волос оболочкой, которая защищает от горячего потока воздуха. Спрей защищает кутикулу от термического повреждения и делает прическу структурной и устойчивой.