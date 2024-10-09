Несмотря на то, что одежда на Неделях моды занимает центральное место, hair-стилисты ищут вдохновение в цветах, стрижках и прическах моделей, пишет L'officiel.

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Дизайнеры создают прически не наугад. К этому процессу они подходят так же тщательно, как и к одежде. На самом деле в выходах продумана каждая деталь – с ног до головы, поэтому представляя наряды на весенне-летний период 2025 года, дизайнеры согласовали со стилистами трендовые прически на будущий сезон. К самым популярным относятся 3 варианта, которые понравятся всем девушкам.

Гладкие и блестящие волосы

На подиум модели выходили с неоспоримой классикой – пучками или хвостами, которые были туго зачесаны, а волосы за ушами были идеально гладкими. Резинка, которая держала волосы, была без излишеств, поэтому будущая прическа должна излучать изящество и быть ультраотшлифованной.



Трендовые прически на 2025 год / Коллаж Lady 24

Волнистость

Американские бренды Tommy Hilfiger и Coach выпускали моделей на подиум с непринужденной эстетикой волос, отдавая предпочтение расслабленным волнистым прическам. Чтобы понять, как должны выглядеть вьющиеся волосы в 2025 году – загляните в инстаграм-профиль шведской модели Эльзы Хоск.

Легкие волны добавят волосам текстуры и объема и смогут дополнить любой стиль – от джинсового костюма с кроссовками до сумки с обувью на каблуках.



Трендовые прически на 2025 год / Коллаж Lady 24

Микробоб

В 2025 году стрижка боб не исчезнет с модных радаров. На подиумах дизайнеры представили самую короткую версию – микробоб. В этом году все одержимы этой прической, поэтому дизайнеры решили использовать ее на моделях. Смелая стрижка выглядит довольно современно и способна освежить любой образ.



Трендовые прически на 2025 год / Коллаж Lady 24

В 2025 году в моде останется естественный цвет волос и ровный срез волос. Не забывайте периодически подстригать концы, чтобы волосы выглядели ухоженными и обязательно включайте в beauty-рутину уход за ними, который состоит из маски, кондиционера и масла.