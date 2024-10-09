Попри те, що одяг на Тижнях моди займає центральне місце, hair-cтилісти шукають натхнення в кольорах, стрижках та зачісках моделей, пише L’officiel.

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Дизайнери створюють зачіски не навмання. До цього процесу вони підходять так же ретельно, як і до одягу. Насправді у виходах продумана кожна деталь – з ніг до голови, тож представляючи вбрання на весняно-літній період 2025 року, дизайнери узгодили зі стилістами трендові зачіски на майбутній сезон. До найпопулярніших належать 3 варіанти, які сподобаються всім дівчатам.

Гладке та блискуче волосся

На подіум моделі виходили із незаперечною класикою – пучками чи хвостами, які були туго зачесані, а волосся за вухами було ідеально гладким. Гумка, яка тримала волосся, була без надмірностей, тож майбутня зачіска має випромінювати витонченість та бути ультравідшліфованою.



Трендові зачіски на 2025 рік / Колаж Lady 24

Хвилястість

Американські бренди Tommy Hilfiger і Coach випускали моделей на подіум з невимушеною естетикою волосся, віддаючи перевагу розслабленим хвилястим зачіскам. Щоб зрозуміти, як має виглядати кучеряве волосся у 2025 році – загляньте в інстаграм-профіль шведської моделі Ельзи Госк.

Легкі хвильки додадуть волоссю текстури й об’єму та зможуть доповнити будь-який стиль – від джинсового костюма з кросівками до сумки із взуттям на підборах.



Трендові зачіски на 2025 рік / Колаж Lady 24

Мікробоб

У 2025 році стрижка боб не зникне з модних радарів. На подіумах дизайнери представили найкоротшу версію – мікробоб. Цього року всі одержимі цією зачіскою, тож дизайнери вирішили використати її на моделях. Смілива стрижка виглядає доволі сучасно та здатна відсвіжити будь-який образ.



Трендові зачіски на 2025 рік / Колаж Lady 24

У 2025 році в моді залишиться природний колір волосся та рівний зріз волосся. Не забувайте періодично підстригати кінці, щоб волосся виглядало доглянутим й обов’язково включайте у beauty-рутину догляд за ним, який складається з маски, кондиціонера та олійки.