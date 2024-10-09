Попри те, що одяг на Тижнях моди займає центральне місце, hair-cтилісти шукають натхнення в кольорах, стрижках та зачісках моделей, пише L’officiel.

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Дизайнери створюють зачіски не навмання. До цього процесу вони підходять так же ретельно, як і до одягу. Насправді у виходах продумана кожна деталь – з ніг до голови, тож представляючи вбрання на весняно-літній період 2025 року, дизайнери узгодили зі стилістами трендові зачіски на майбутній сезон. До найпопулярніших належать 3 варіанти, які сподобаються всім дівчатам.

Гладке та блискуче волосся

На подіум моделі виходили із незаперечною класикою – пучками чи хвостами, які були туго зачесані, а волосся за вухами було ідеально гладким. Гумка, яка тримала волосся, була без надмірностей, тож майбутня зачіска має випромінювати витонченість та бути ультравідшліфованою.

Трендові зачіски на 2025 рік
Трендові зачіски на 2025 рік / Колаж Lady 24

Хвилястість

Американські бренди Tommy Hilfiger і Coach випускали моделей на подіум з невимушеною естетикою волосся, віддаючи перевагу розслабленим хвилястим зачіскам. Щоб зрозуміти, як має виглядати кучеряве волосся у 2025 році – загляньте в інстаграм-профіль шведської моделі Ельзи Госк.

Легкі хвильки додадуть волоссю текстури й об’єму та зможуть доповнити будь-який стиль – від джинсового костюма з кросівками до сумки із взуттям на підборах.

Трендові зачіски на 2025 рік
Трендові зачіски на 2025 рік / Колаж Lady 24

Мікробоб

У 2025 році стрижка боб не зникне з модних радарів. На подіумах дизайнери представили найкоротшу версію – мікробоб. Цього року всі одержимі цією зачіскою, тож дизайнери вирішили використати її на моделях. Смілива стрижка виглядає доволі сучасно та здатна відсвіжити будь-який образ.

Трендові зачіски на 2025 рік
Трендові зачіски на 2025 рік / Колаж Lady 24

У 2025 році в моді залишиться природний колір волосся та рівний зріз волосся. Не забувайте періодично підстригати кінці, щоб волосся виглядало доглянутим й обов’язково включайте у beauty-рутину догляд за ним, який складається з маски, кондиціонера та олійки.