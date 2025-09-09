7 трендовых обручальных колец 2025 года: их захочет каждая будущая невеста
- В 2025 году в тренде обручальные кольца с бриллиантовыми скоплениями, желтым золотом, антикварными бриллиантами, цветными камнями, коктейльным стилем, ар-деко и асимметрией.
- Обсуждается также обручальное кольцо Даши Квитковой, вероятно от Cartier, которое оценивается от 82 до 132 тысяч долларов.
Любительницы ювелирных изделий на вид обручального кольца обращают особое внимание. Обручальное кольцо – это вещь, которую женщина будет носить на руке каждый день, а еще оно является важнейшей инвестицией в финансовом и эмоциональном плане. Выбрать обручальное кольцо для любимой – не легко, поэтому рассказываем о трендовых украшениях, которые в моде в этом году.
Некоторые женщины даже сами не понимают, какое именно обручальное кольцо хотели бы, поэтому список актуальных украшений пригодится и мужчине, и женщине, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.
Читайте также Дорогу "бабушкиным реликвиям" и не только: Андре Тан назвал трендовые украшения на осень-2025
Среди списка каждая будущая невеста найдет для себя лучший вариант. Все дизайны обручальных колец будут актуальными до конца следующего года.
Какие обручальные кольца сейчас в моде?
Бриллиантовое скопление бриллиантов
В моде кластеры с несколькими камнями, которые имеют горизонтальное распределение. Хорошо смотрятся кольца с зелеными камнями и смешанной огранкой, которые визуально имеют впечатляющую отделку. В моде античный дизайн – трилистник с центральным камнем и скоплением трех меньших камней.
Обручальные кольца для невест на 2025-26 год / Фото Pexels
Желтое золото
В этом году желтое золото является очень популярным, особенно в сочетании с белым золотом. Такое кольцо станет идеальным выбором для тех женщин, которые любят сочетать металлы. Желтое золото является свежим, современным и вневременным.
Обручальные кольца для невест на 2025-26 год / Фото Pexels
Антикварные бриллианты
В моду входят переработанные и повторно использованные бриллианты. Антикварные камни имеют винтажный шарм, поэтому подойдет женщинам, которые любят что-то особенное. Обручальное кольцо становится уникальным и особенным, потому что не похоже на другие.
Обручальные кольца для невест на 2025-26 год / Фото Pexels
Цветные драгоценные камни
В 2025 году можно проследить большой спрос на бриллианты в нежных цветах. Актуальны камни бледно-желтого или карамельного цвета. Впрочем, некоторым нравятся даже насыщенные цвета – изумрудно-зеленый, персиковый или фиолетовый.
Обручальные кольца для невест на 2025-26 год / Фото Pexels
Коктейльный стиль
Такие обручальные кольца способны подчеркнуть уникальный дизайн вместо привычных традиционных камней. Ювелирное украшение выражает индивидуальность и креативность. Большие цветные камни имеют удивительный вид на пальцах. Обручальные кольца предназначены для людей, которые любят что-то яркое.
Обручальные кольца для невест на 2025-26 год / Фото Pexels
Ар-деко
2025 год ознаменовал 100-летие стиля ар-деко, который известен геометрическими мотивами. Невесты уже начинают применять собственный современный подход к дизайну в стиле ар-деко.
Обручальные кольца для невест на 2025-26 год / Фото Pexels
Асимметрия
В 2025-26 году возрастет мода на личное самовыражение и индивидуальность, поэтому женихи захотят скульптурные и асимметричные кольца с текстурированным металлом.
Обручальные кольца для невест на 2025-26 год / Фото Pexels
Традиционные бриллиантовые кольца уже отходят на второй план, поэтому невесты ищут для себя уникальные дизайны, которые смогут отразить их индивидуальность.
Сколько стоит обручальное кольцо Даши Квитковой?
- Уже несколько дней подряд в сети идут разговоры о цене кольца Даши Квитковой. Недавно футболист "Динамо" Владимир Бражко сделал предложение любимой. Вероятно, это кольцо от Cartier, цена которого может колебаться от 82 до 132 тысяч долларов.
- В центре украшения – бриллиант грушевидной формы, который обрамлен мелкими камнями.
Частые вопросы
Какие обручальные кольца будут актуальны в 2025 году?
В 2025 году популярными будут обручальные кольца с бриллиантовыми скоплениями, желтым золотом в сочетании с белым, антикварными бриллиантами, цветными драгоценными камнями, коктейльным стилем, ар-деко и асимметричными дизайнами.
Почему популярность традиционных бриллиантовых обручальных колец уменьшается?
Традиционные бриллиантовые обручальные кольца отходят на второй план из-за растущего спроса на уникальные дизайны, которые могут лучше отразить индивидуальность жениха и невесты.
Какова стоимость обручального кольца Даши Квитковой?
Стоимость обручального кольца Даши Квитковой, вероятно от "Cartier", колеблется от 82 до 132 тысяч долларов. Обручальное кольцо имеет бриллиант грушевидной формы, обрамленный мелкими камнями.