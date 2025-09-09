Любительницы ювелирных изделий на вид обручального кольца обращают особое внимание. Обручальное кольцо – это вещь, которую женщина будет носить на руке каждый день, а еще оно является важнейшей инвестицией в финансовом и эмоциональном плане. Выбрать обручальное кольцо для любимой – не легко, поэтому рассказываем о трендовых украшениях, которые в моде в этом году.

Некоторые женщины даже сами не понимают, какое именно обручальное кольцо хотели бы, поэтому список актуальных украшений пригодится и мужчине, и женщине, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

Среди списка каждая будущая невеста найдет для себя лучший вариант. Все дизайны обручальных колец будут актуальными до конца следующего года.

Какие обручальные кольца сейчас в моде?

Бриллиантовое скопление бриллиантов

В моде кластеры с несколькими камнями, которые имеют горизонтальное распределение. Хорошо смотрятся кольца с зелеными камнями и смешанной огранкой, которые визуально имеют впечатляющую отделку. В моде античный дизайн – трилистник с центральным камнем и скоплением трех меньших камней.



Обручальные кольца для невест на 2025-26 год / Фото Pexels

Желтое золото

В этом году желтое золото является очень популярным, особенно в сочетании с белым золотом. Такое кольцо станет идеальным выбором для тех женщин, которые любят сочетать металлы. Желтое золото является свежим, современным и вневременным.



Обручальные кольца для невест на 2025-26 год / Фото Pexels

Антикварные бриллианты

В моду входят переработанные и повторно использованные бриллианты. Антикварные камни имеют винтажный шарм, поэтому подойдет женщинам, которые любят что-то особенное. Обручальное кольцо становится уникальным и особенным, потому что не похоже на другие.



Обручальные кольца для невест на 2025-26 год / Фото Pexels

Цветные драгоценные камни

В 2025 году можно проследить большой спрос на бриллианты в нежных цветах. Актуальны камни бледно-желтого или карамельного цвета. Впрочем, некоторым нравятся даже насыщенные цвета – изумрудно-зеленый, персиковый или фиолетовый.



Обручальные кольца для невест на 2025-26 год / Фото Pexels

Коктейльный стиль

Такие обручальные кольца способны подчеркнуть уникальный дизайн вместо привычных традиционных камней. Ювелирное украшение выражает индивидуальность и креативность. Большие цветные камни имеют удивительный вид на пальцах. Обручальные кольца предназначены для людей, которые любят что-то яркое.



Обручальные кольца для невест на 2025-26 год / Фото Pexels

Ар-деко

2025 год ознаменовал 100-летие стиля ар-деко, который известен геометрическими мотивами. Невесты уже начинают применять собственный современный подход к дизайну в стиле ар-деко.



Обручальные кольца для невест на 2025-26 год / Фото Pexels

Асимметрия

В 2025-26 году возрастет мода на личное самовыражение и индивидуальность, поэтому женихи захотят скульптурные и асимметричные кольца с текстурированным металлом.



Обручальные кольца для невест на 2025-26 год / Фото Pexels

Традиционные бриллиантовые кольца уже отходят на второй план, поэтому невесты ищут для себя уникальные дизайны, которые смогут отразить их индивидуальность.

