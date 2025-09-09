7 трендових обручок 2025 року: їх захоче кожна майбутня наречена
- У 2025 році в тренді обручки з діамантовими скупченнями, жовтим золотом, антикварними діамантами, кольоровими каменями, коктейльним стилем, ар-деко та асиметрією.
- Обговорюється також обручка Даші Квіткової, ймовірно від Cartier, яка оцінюється від 82 до 132 тисяч доларів.
Любительки ювелірних виробів на вигляд обручки звертають особливу увагу. Обручка – це річ, яку жінка носитиме на руці щодня, а ще вона є найважливішою інвестицією у фінансовому та емоційному плані. Обрати обручку для коханої – не легко, тому розповідаємо про трендові прикраси, які в моді цього року.
Деякі жінки навіть самі не розуміють, яку саме обручку хотіли б, тому список актуальних прикрас стане в нагоді і чоловіку, і жінці, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.
Серед списку кожна майбутня наречена віднайде для себе найкращий варіант. Усі дизайни обручок будуть актуальними до кінця наступного року.
Які обручки зараз в моді?
Діамантове скупчення
У моді кластери з кількома каменями, які мають горизонтальний розподіл. Гарно виглядають обручки із зеленим камінням та змішаною огранкою, які візуально мають вражаюче оздоблення. У моді античний дизайн – трилисник з центральним каменем та скупченням трьох менших каменів.
Обручки для наречених на 2025-26 рік / Фото Pexels
Жовте золото
Цього року жовте золото є дуже популярним, особливо у поєднанні з білим золотом. Така обручка стане ідеальним вибором для тих жінок, які люблять поєднувати метали. Жовте золото є свіжим, сучасним та позачасовим.
Обручки для наречених на 2025-26 рік / Фото Pexels
Антикварні діаманти
У моду входять перероблені та повторно використані діаманти. Антикварне каміння має вінтажний шарм, тож підійде жінкам, які люблять щось особливе. Обручка стає унікальною та особливою, бо не схожа на інші.
Обручки для наречених на 2025-26 рік / Фото Pexels
Кольорові дорогоцінні камені
У 2025 році можна простежити великий попит на діаманти в ніжних кольорах. Актуальними є камені блідо-жовтого чи карамельного кольору. Втім, декому подобаються навіть насичені кольори – смарагдово-зелений, персиковий чи фіолетовий.
Обручки для наречених на 2025-26 рік / Фото Pexels
Коктейльний стиль
Такі обручки здатні підкреслити унікальний дизайн замість звичних традиційних каменів. Ювелірна прикраса виражає індивідуальність та креативність. Великі кольорові камені мають дивовижний вигляд на пальцях. Обручки призначені для людей, які люблять щось яскраве.
Обручки для наречених на 2025-26 рік / Фото Pexels
Ар-деко
2025 рік ознаменував 100-річчя стилю ар-деко, який відомий геометричними мотивами. Наречені вже починають застосовувати власний сучасний підхід до дизайну в стилі ар-деко.
Обручки для наречених на 2025 – 26 рік / Фото Pexels
Асиметрія
У 2025 – 26 році зросте мода на особисте самовираження та індивідуальність, тож наречені захочуть скульптурні та асиметричні обручки з текстурованим металом.
Обручки для наречених на 2025 – 26 рік / Фото Pexels
Традиційні діамантові обручки вже відходять на другий план, тож наречені шукають для себе унікальні дизайни, які зможуть відобразити їхню індивідуальність.
Скільки коштує обручка Даші Квіткової?
- Вже кілька днів поспіль у мережі точаться розмови щодо ціни обручки Даші Квіткової. Нещодавно футболіст "Динамо" Володимир Бражко зробив пропозицію коханій. Ймовірно, це колечко від Cartier, ціна якого може коливатися від 82 до 132 тисяч доларів.
- У центрі прикраси – діамант грушоподібної форми, який обрамлений дрібними камінцями.
Часті питання
Які обручки будуть актуальні у 2025 році?
У 2025 році популярними будуть обручки з діамантовими скупченнями, жовтим золотом у поєднанні з білим, антикварними діамантами, кольоровими дорогоцінними каменями, коктейльним стилем, ар-деко та асиметричними дизайнами.
Чому популярність традиційних діамантових обручок зменшується?
Традиційні діамантові обручки відходять на другий план через зростаючий попит на унікальні дизайни, які можуть краще відобразити індивідуальність наречених.
Яка вартість обручки Даші Квіткової?
Вартість обручки Даші Квіткової, ймовірно від "Cartier", коливається від 82 до 132 тисяч доларів. Обручка має діамант грушоподібної форми, обрамлений дрібними камінцями.