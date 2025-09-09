В моду повернулися і handmade-прикраси, цікаво, що золото зараз також на піку популярності. Які прикраси вдало і трендово доповнять ваші осінні образи, розповідає 24 Канал з посиланням на Instagram дизайнера.

Які прикраси носити цієї осені?

Великі екстравагантні прикраси

Масивні сережки, великі браслети та кольє з характером зараз домінують на модній сцені. Ці сміливі аксесуари виявляються незамінними для тих, хто хоче підкреслити свій стиль, додавши нотку зірковості до будь-якого вбрання.



Великі екстравагантні прикраси знову в тренді / Фото Pinterest

Їх вже давно можна побачити у Pinterest, але зараз вони стануть справжнім трендом.

Великі брошки

Вони, зазначив Тан, скрізь доречні. Брошки додають образу шику та роблять його довершеним.

І це не тільки бабусині реліквії, а й супертрендовий акцент. Великі, квіткові, з характером. На пальто, на жакет або навіть на шапку,

– пояснив модельєр.

Золото

Дизайнер підкреслив, що ювелірні вироби зі срібла "відпочивають". Натомість осінь 2025 року стане ключовим сезоном для золота.

Великі ланцюги, сережки, браслети – все в теплих відтінках, тільки в теплих відтінках. І все блищить, як справжня краса,

– пояснив Тан.

DIY-прикраси

Аксесуари ручної роботи повертаються. Творчі особистості можуть перетворити старі ланцюги, ґудзики та вінтажні шнурки на унікальні прикраси для вбрання.



Аксесуари ручної роботи зараз на піку популярності / Фото Pinterest

Дизайнери підтримують цей рух за його поєднання іронії та креативності, підкреслюючи важливість індивідуальності в особистому стилі.

