В моду повернулися і handmade-прикраси, цікаво, що золото зараз також на піку популярності. Які прикраси вдало і трендово доповнять ваші осінні образи, розповідає 24 Канал з посиланням на Instagram дизайнера.

Які прикраси носити цієї осені?

  • Великі екстравагантні прикраси

Масивні сережки, великі браслети та кольє з характером зараз домінують на модній сцені. Ці сміливі аксесуари виявляються незамінними для тих, хто хоче підкреслити свій стиль, додавши нотку зірковості до будь-якого вбрання.

Великі екстравагантні прикраси знову в тренді
Великі екстравагантні прикраси знову в тренді / Фото Pinterest

Їх вже давно можна побачити у Pinterest, але зараз вони стануть справжнім трендом.

  • Великі брошки

Вони, зазначив Тан, скрізь доречні. Брошки додають образу шику та роблять його довершеним.

І це не тільки бабусині реліквії, а й супертрендовий акцент. Великі, квіткові, з характером. На пальто, на жакет або навіть на шапку,
– пояснив модельєр.

  • Золото

Дизайнер підкреслив, що ювелірні вироби зі срібла "відпочивають". Натомість осінь 2025 року стане ключовим сезоном для золота.

Великі ланцюги, сережки, браслети – все в теплих відтінках, тільки в теплих відтінках. І все блищить, як справжня краса,
– пояснив Тан.

  • DIY-прикраси

Аксесуари ручної роботи повертаються. Творчі особистості можуть перетворити старі ланцюги, ґудзики та вінтажні шнурки на унікальні прикраси для вбрання.

Аксесуари ручної роботи зараз на піку популярності
Аксесуари ручної роботи зараз на піку популярності / Фото Pinterest

Дизайнери підтримують цей рух за його поєднання іронії та креативності, підкреслюючи важливість індивідуальності в особистому стилі.

