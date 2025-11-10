6 пальто, без которых нам не обойтись в этом сезоне: они стильные и теплые

Уже в ноябре пальто занимают особое место в нашем гардеробе. Новые тренды обещают нам выглядеть шикарно при этом чувствовать себя в верхней одежде тепло и комфортно.

Выбор правильного пальто – это самое важное решение, которое мы принимаем осенью, поскольку оно становится основой нашего стиля, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

Если вы еще до сих пор не приобрели пальто, то рекомендуем присмотреться к образам инфлюенсерок в инстаграме и тиктоке, которые уже носят красивую верхнюю одежду. В моду после многих лет вернулись шарфы с мехом, а также цветные укороченные пальто-шубки.

Какие пальто в моде в этом сезоне?

Пальто с шарфом

Верхнюю одежду с шарфом представил бренд Totem, после чего они несколько сезонов вирусились среди модных блогеров. Сейчас эта деталь уже стала классикой, поэтому присутствует на модницах главных столиц Европы.

Коричневое пальто

По словам стилистов, коричневый цвет доминировал на подиумах этого года. В тренд сначала вошли коричневые замшевые сумки, потом сапоги, а теперь популярности набирает коричневое пальто.

Фабричный мех

Шуба из искусственного меха считается самой популярной моделью зимы. Магазины предлагают стильные модели в базовых и ярких цветах, которые позволят разнообразить образы.

Пальто с высоким воротником

В этом году большинство брендов начали внедрять в свои коллекции верхнюю одежду с высоким воротником – куртки или пальто. С приходом зимы такие пальто станут сильно востребованными.

Пальто в клетку

Клетчатый принт представили немало известных брендов на подиумах, поэтому советуем присмотреться к пальто в базовых серых или коричневых тонах.

Пальто с мехом вокруг шеи и рукавов

Долгое время такое пальто считалось антитрендом, а теперь снова вошло в моду. Такая верхняя одежда подойдет для тех, кто любит ретро.

Андре Тан еще советует в своем инстаграм-сообщении в этом сезоне пальто-кейп, пальто без застежки, А-силуэта, кейп-пончо, в анималистический принт, пальто-жакет и макси-пальто оверсайз. Каждый стиль пальто добавляет образу особенности, элегантности или женственности, и может быть совмещен с различными элементами гардероба.

Какие пальто делают образ дорогим?