6 пальт, без яких нам не обійтися цього сезону: вони стильні й теплі

Вже у листопаді пальта посідають особливе місце в нашому гардеробі. Нові тренди обіцяють нам виглядати шикарно при цьому почувати себе у верхньому одязі тепло й комфортно.

Вибір правильного пальто – це найважливіше рішення, яке ми приймаємо восени, оскільки воно стає основою нашого стилю, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

Якщо ви ще досі не придбали пальто, то рекомендуємо придивитися до образів інфлюенсерок в інстаграмі й тіктоці, які вже носять красивий верхній одяг. У моду після багатьох років повернулися шарфи з хутром, а також кольорові вкорочені пальта-шубки.

Які пальта в моді цього сезону?

Пальто з шарфом

Верхній одяг з шарфом представив бренд Totem, після чого вони кілька сезонів вірусилися серед модних блогерів. Зараз ця деталь вже стала класикою, тому присутня на модницях головних столиць Європи.

Коричневе пальто

За словами стилістів, коричневий колір домінував на подіумах цього року. У тренд спочатку увійшли коричневі замшеві сумки, потім чоботи, а тепер популярності набирає коричневе пальто.

Фабричне хутро

Шуба зі штучного хутра вважається найпопулярнішою моделлю зими. Магазини пропонують стильні моделі в базових та яскравих кольорах, які дозволять урізноманітнити образи.

Пальто з високим коміром

Цього року більшість брендів почали впроваджувати у свої колекції верхній одяг з високим коміром – куртки чи пальта. З приходом зими такі пальта стануть сильно затребуваними.

Пальто у клітинку

Картатий принт представили чимало відомих брендів на подіумах, тож радимо придивитися до пальт в базових сірих чи коричневих тонах.

Пальто з хутром навколо шиї та рукавів

Довгий час таке пальто вважалося антитрендом, а тепер знову увійшло у моду. Такий верхній одяг підійде для тих, хто любить ретро.

Андре Тан ще радить у своєму інстаграм-дописі цього сезону пальто-кейп, пальто без застібки, А-силуету, кейп-пончо, в анімалістичний принт, пальто-жакет та максі-пальто оверсайз. Кожен стиль пальта додає образу особливості, елегантності або жіночності, і може бути поєднаний з різними елементами гардеробу.

Які пальта роблять образ дорогим?