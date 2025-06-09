Как красиво одеться на праздник после 40 лет: элегантный образ Иванки Трамп

Дочь президента США поделилась со своими фанатами новым образом. Она опубликовала несколько кадров в стильном платье, поэтому на своем примере показывает, как можно безупречно выглядеть после 40 лет.

Она любит классический стиль одежды, поэтому часто выбирает элегантные платья и костюмы в бежевых и светлых тонах с минимальным количеством деталей, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Иванки Трамп. Дочь Дональда Трампа всегда делает ставку на простой крой, выбирая для себя вещи, которые выглядят роскошно и изящно.

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Своими образами знаменитость показывает, как можно красиво выглядеть в 43 года. Женщины в этом возрасте часто задумываются над тем, как составить удачный и изысканный аутфит, поэтому советуем присмотреться к виду дочери президента США.

Новый образ Иванки Трамп

Иванка Трамп надела белоснежное платье-бюстье без бретелек, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру. Длина миди добавила аутфиту нотку изысканности, а изюминкой стали рукава, которые имитировали платье на длинный рукав. К своему образу знаменитость надела белые босоножки с тонкими ремешками и квадратным носком, которые в этом году очень популярны.

Красавица распустила волосы и сделала насыщенный макияж. Она надела только кольцо на палец, а шею не дополняла никакими украшениями, чтобы оставить свой вид минималистичным и не перегружать образ.

На фото Иванка Трамп позировала со своими детьми и мужем. Джаред Кушнер был одет в черное поло с длинным рукавом, черные джинсы и белые кроссовки Nike.



Элегантный образ Иванки Трамп / Фото из инстаграма знаменитости



Красивый образ Иванки Трамп / Фото из инстаграма знаменитости

Больше о стиле Иванки Трамп, ее предпочтения в вещах и интересные образы – рассказали в нашем материале.