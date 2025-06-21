Сандалии на лето, которые будут подходить ко всему: найдена модная обувь

Чаще всего мы покупаем обувь черного цвета, впрочем летом есть хорошая альтернатива темным моделям – белые сандалии. Черная обувь является практичной, впрочем белые сандалии тоже универсальны, и часто имеют более изысканный вид, чем все другие цвета.

Модели в белом цвете придают образу настоящего летнего настроения, поэтому их можно носить с любыми оттенками, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

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Белые сандалии относятся к вневременным моделям, которые присутствуют в моде каждое лето. В этом сезоне их стало немного больше, поскольку многие модницы дополняют белой обувью свои аутфиты.

Модницы довершают свои выходы белыми юбками, бермудами, модными брюками Аладдинами, платьями, рубашками и базовыми лжинсами.

Потенциальной проблемой может быть только то, что белой обуви придется уделить больше внимания, чем моделям других цветов, поэтому стоит постоянно за ними ухаживать, чтобы они имели надлежащий вид. Рекомендуем носить всегда с собой влажные салфетки, поскольку белая обувь имеет хороший вид тогда, когда она безупречно чистая.

Летом можно носить сандалии на плоской подошве, мюли на каблуке, босоножки, шлепанцы на танкетках или туфли-лодочки. Хорошо смотрится белая обувь с черным нарядом, ведь создает красивый контраст. Для стилизации монохромных образов, дополняйте белыми моделями платья, рубашки, льняные костюмы и другие наряды.

На своем примере модницы уже успели продемонстрировать много образов на основе белой обуви, которые могут вам понравиться и стать вдохновением для повторения.

Чтобы удачно завершить летние образы, рекомендуем присмотреться к трендовым аксессуарам на лето, которые уже активно носят модницы.