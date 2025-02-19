5 легендарных духов Victoria's Secret, которые покоряют с первых минут
Victoria's Secret прославился не только уникальными шоу и коллекциями белья. Косметическая линейка этого бренда уже давно покорила сердца тысяч женщин.
Это и неудивительно, ведь Victoria's Secret известен своими элегантными и сексуальными ароматами, которые уже много лет являются синонимом женственности и роскоши, пишет 24 Канал.
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Какие ароматы Victoria's Secret стоит приобрести
Victoria's Secret Bombshell
Bombshell – это, безусловно, один из самых популярных ароматов бренда. Он ассоциируется с идеей уверенности, силы и сексуальности.
Какие духи от Виктория Сикрет стоит попробовать / Фото Pinterest
Это цветочно-фруктовый аромат с нотами пиона, клубники, жасмина и ванильной орхидеи. Bombshell идеально подходит для современной женщины, которая хочет оставлять неизгладимое впечатление.
Victoria's Secret Heavenly
Heavenly – это воплощение нежности и элегантности. Аромат имеет тонкие цветочные ноты с добавлением мускуса, сандалового дерева и ванили, что создает ощущение легкости и изысканности.
Какие духи от Victoria's Secret нравятся мужчинам / Фото Pinterest
Heavenly стал классикой среди духов Victoria's Secret благодаря своей способности подчеркивать естественную красоту каждой женщины.
Victoria's Secret Love
Love – это аромат, который сочетает в себе элементы утонченности и романтики. Он содержит свежие нотки можжевельника и цветов абрикоса.
Какие ароматы есть у Victoria's Secret / Фото Pinterest
Этот парфюм идеально подходит для романтических свиданий и тех мгновений, когда вы должны чувствовать себя на все 100%.
Victoria's Secret Very Sexy
Very Sexy – аромат, который можно описать как воплощение страсти и восхищения. Он полон чувственных цветочных нот и имеет интересную "перчинку".
Страсти парфюм от Victoria's Secret / Фото Pinterest
Very Sexy передает чувства, пробуждающие в каждой женщине желание и самовыражение. Это идеальный выбор для тех, кто хочет подчеркнуть свою сексуальность и привлекательность.
Victoria's Secret Tease
Tease – это аромат, который сочетает в себе игривость и таинственность. Его состав включает нотки розы, мускуса и ванили, что создают неповторимое сочетание сладкого и соблазнительного.
Цветочные ароматы от Victoria's Secret / Фото Pinterest
Tease – это аромат для женщин, которые хотят быть смелыми, загадочными и немного бесшабашными.
Обратите внимание! Указанные ароматы – это парфюмированная вода от бренда Victoria's Secret. То есть, концентрация ароматических веществ составляет 15 – 20% (стойкость аромата 4 – 8 часов).