5 легендарных духов Victoria's Secret, которые покоряют с первых минут

Victoria's Secret прославился не только уникальными шоу и коллекциями белья. Косметическая линейка этого бренда уже давно покорила сердца тысяч женщин.

Это и неудивительно, ведь Victoria's Secret известен своими элегантными и сексуальными ароматами, которые уже много лет являются синонимом женственности и роскоши, пишет 24 Канал.

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Какие ароматы Victoria's Secret стоит приобрести

Victoria's Secret Bombshell

Bombshell – это, безусловно, один из самых популярных ароматов бренда. Он ассоциируется с идеей уверенности, силы и сексуальности.



Какие духи от Виктория Сикрет стоит попробовать / Фото Pinterest

Это цветочно-фруктовый аромат с нотами пиона, клубники, жасмина и ванильной орхидеи. Bombshell идеально подходит для современной женщины, которая хочет оставлять неизгладимое впечатление.

Victoria's Secret Heavenly

Heavenly – это воплощение нежности и элегантности. Аромат имеет тонкие цветочные ноты с добавлением мускуса, сандалового дерева и ванили, что создает ощущение легкости и изысканности.



Какие духи от Victoria's Secret нравятся мужчинам / Фото Pinterest

Heavenly стал классикой среди духов Victoria's Secret благодаря своей способности подчеркивать естественную красоту каждой женщины.

Victoria's Secret Love

Love – это аромат, который сочетает в себе элементы утонченности и романтики. Он содержит свежие нотки можжевельника и цветов абрикоса.



Какие ароматы есть у Victoria's Secret / Фото Pinterest

Этот парфюм идеально подходит для романтических свиданий и тех мгновений, когда вы должны чувствовать себя на все 100%.

Victoria's Secret Very Sexy

Very Sexy – аромат, который можно описать как воплощение страсти и восхищения. Он полон чувственных цветочных нот и имеет интересную "перчинку".



Страсти парфюм от Victoria's Secret / Фото Pinterest

Very Sexy передает чувства, пробуждающие в каждой женщине желание и самовыражение. Это идеальный выбор для тех, кто хочет подчеркнуть свою сексуальность и привлекательность.

Victoria's Secret Tease

Tease – это аромат, который сочетает в себе игривость и таинственность. Его состав включает нотки розы, мускуса и ванили, что создают неповторимое сочетание сладкого и соблазнительного.



Цветочные ароматы от Victoria's Secret / Фото Pinterest

Tease – это аромат для женщин, которые хотят быть смелыми, загадочными и немного бесшабашными.

Обратите внимание! Указанные ароматы – это парфюмированная вода от бренда Victoria's Secret. То есть, концентрация ароматических веществ составляет 15 – 20% (стойкость аромата 4 – 8 часов).