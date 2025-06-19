Как выбрать свой аромат: советы для разного характера и возраста

Духи – это не просто приятный аромат. Благодаря им человек может проявить свою индивидуальность, показать настроение и намерения.

Аромат нужно подбирать, исходя из индивидуальных предпочтений. Также важно учитывать возраст, характер и даже стиль жизни, пишет 24 Канал.

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Какие ароматы подобрать юным девушкам

18 – 25 лет – это про легкость, свежесть и эксперименты. В этом возрасте хочется пробовать новое, активно двигаться вперед и никогда не останавливаться. Для таких девушек идеально подойдут легкие, воздушные композиции, что полны таких нот:

фруктовых;

акватических;

цитрусовых.



Какие духи нравятся девушкам за 30 / Фото Pexels

Композиции, что понравятся молодым женщинам

Период 26 – 40 лет ассоциируется с уверенностью в себе, профессиональной реализацией и глубокими эмоциями. Таким женщинам стоит обращать внимание на:

цветочные композиции;

восточные ароматы;

шипровые парфюмы.

Какие духи нравятся зрелым женщинам

Для женщин старше 40 лет подходят более сложные и глубокие ароматы с такими нотами:

древесные;

кожаные;

бальзамические.

Обратите внимание! Женщинам за 40 очень хорошо подойдет нишевая парфюмерия. Ведь это совершенно уникальные ароматы с интересной историей, что подчеркнут неповторимость зрелой личности.



Какие духи стоит подарить молодой девушке / Фото Pexels

Как подобрать духи по характеру

Опираясь на характер человека, можно подобрать для него идеальный аромат. В частности, более закрытым, чувствительным и спокойным интровертам обязательно должны понравиться:

легкая пудровость в аромате;

ноты, ассоциирующиеся с теплом и уютом – ваниль, корица, какао, миндаль;

свежие ароматы с цветами и зеленью.

А вот активным и ярким экстравертам должны понравиться: