Как выбрать свой аромат: советы для разного характера и возраста
- Духи стоит выбирать, учитывая возраст, характер и стиль жизни.
- Интровертам могут понравиться ароматы с пудровостью и теплыми нотами, тогда как экстравертам – цитрусово-пряные миксы и восточные ароматы со специями.
Духи – это не просто приятный аромат. Благодаря им человек может проявить свою индивидуальность, показать настроение и намерения.
Аромат нужно подбирать, исходя из индивидуальных предпочтений. Также важно учитывать возраст, характер и даже стиль жизни, пишет 24 Канал.
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Какие ароматы подобрать юным девушкам
18 – 25 лет – это про легкость, свежесть и эксперименты. В этом возрасте хочется пробовать новое, активно двигаться вперед и никогда не останавливаться. Для таких девушек идеально подойдут легкие, воздушные композиции, что полны таких нот:
- фруктовых;
- акватических;
- цитрусовых.
Какие духи нравятся девушкам за 30 / Фото Pexels
Композиции, что понравятся молодым женщинам
Период 26 – 40 лет ассоциируется с уверенностью в себе, профессиональной реализацией и глубокими эмоциями. Таким женщинам стоит обращать внимание на:
- цветочные композиции;
- восточные ароматы;
- шипровые парфюмы.
Какие духи нравятся зрелым женщинам
Для женщин старше 40 лет подходят более сложные и глубокие ароматы с такими нотами:
- древесные;
- кожаные;
- бальзамические.
Обратите внимание! Женщинам за 40 очень хорошо подойдет нишевая парфюмерия. Ведь это совершенно уникальные ароматы с интересной историей, что подчеркнут неповторимость зрелой личности.
Какие духи стоит подарить молодой девушке / Фото Pexels
Как подобрать духи по характеру
Опираясь на характер человека, можно подобрать для него идеальный аромат. В частности, более закрытым, чувствительным и спокойным интровертам обязательно должны понравиться:
- легкая пудровость в аромате;
- ноты, ассоциирующиеся с теплом и уютом – ваниль, корица, какао, миндаль;
- свежие ароматы с цветами и зеленью.
А вот активным и ярким экстравертам должны понравиться:
- цитрусово-пряные миксы;
- ароматы с сильным шлейфом;
- восточные ароматы с нотами специй.