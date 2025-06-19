Использование SPF-коктейлей может привести к гиперпигментации. Более того, это ускоряет процесс старения кожи, пишет 24 Канал со ссылкой на ELLE.

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Что такое SPF Cocktailing

SPF Cocktailing – метод, который рекомендует смешивать крем SPF с увлажняющим. То есть, создается своеобразный коктейль из уходовых средств.



Почему SPF может стать неэффективным / Фото Pexels

Как объясняют блогеры, таким образом можно избежать ощущения пленки, которое возникает после нанесения SPF. Однако на самом деле, следствием этого "коктейля" станет совсем другое.

Концентрация химических и физических фильтров в креме определяется уже на этапе разработки и тестирования. Когда вы смешиваете SPF-крем с другими продуктами, вы как бы разбавляете его. Вы меняете общую концентрацию фильтров и гомогенность всей смеси, поэтому она теряет свой защитный потенциал,

– утверждает химик-косметолог Кара Бонди.



Почему нельзя смешивать свой крем с СПФ / Фото Pexels

Кара говорит, что именно из-за потери потенциала солнцезащитный крем, фактически, не несет никакой пользы. Более того, дальнейшее использование такого средства приведет к ускорению процесса старения.

Обратите внимание! Некоторые блогеры рекомендуют смешивать бронзатор и хайлайтер с SPF. Казалось бы, таким образом обычная косметика становится защитной и положительно влияет на кожу. Однако химики не согласны с этим мнением. Они наоборот, считают, что благодаря этому "коктейлю" кожа будет еще больше подвержена гиперпигментации и ожогам.