Совсем не несчастье: что означает 13 цветов в букете
- Букет из 13 цветов считается хорошим знаком, символизируя зрелые чувства и уважение.
- Дарение 13 цветов может быть неправильно воспринято из-за суеверий относительно числа 13.
Количество цветов в букете может иметь символическое значение. Иногда это число указывает на намерения дарителя.
Считается, что 13 цветов дарить нельзя. Якобы, это число символизирует несчастье, пишет 24 Канал.
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Что значит если подарили букет из 13 цветов
Несмотря на все суеверия, букет из 13 цветов наоборот считается хорошим знаком. Таким образом мужчина:
- выражает свои зрелые и стабильные чувства к любимой;
- демонстрирует уважение к женщине.
Если 13 цветов дарит друг, такой подарок имеет еще более интересное значение. Ведь через такой букет можно сообщить о тайных чувствах. Особенно, если дарятся именно розы.
Какое количество цветов лучше купить в качестве подарка на праздник / Фото Pexels
Обратите внимание! Несмотря на все эти положительные значения, стоит учитывать, что такой подарок может быть воспринят неправильно. Именно из-за примет и предвзятого отношения к числу 13.
Какое количество цветов лучше подарить:
- любое нечетное (четное число считается траурным для многих);
- привязанное к дате или событию;
- важное для человека (например, определенный символ или счастливое число).
Лайфхак! Можно выбирать букеты, где точное количество цветов определить нельзя из-за сложной композиции.