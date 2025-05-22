Совсем не несчастье: что означает 13 цветов в букете

Количество цветов в букете может иметь символическое значение. Иногда это число указывает на намерения дарителя.

Считается, что 13 цветов дарить нельзя. Якобы, это число символизирует несчастье, пишет 24 Канал.

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Что значит если подарили букет из 13 цветов

Несмотря на все суеверия, букет из 13 цветов наоборот считается хорошим знаком. Таким образом мужчина:

выражает свои зрелые и стабильные чувства к любимой;

демонстрирует уважение к женщине.

Если 13 цветов дарит друг, такой подарок имеет еще более интересное значение. Ведь через такой букет можно сообщить о тайных чувствах. Особенно, если дарятся именно розы.



Какое количество цветов лучше купить в качестве подарка на праздник / Фото Pexels

Обратите внимание! Несмотря на все эти положительные значения, стоит учитывать, что такой подарок может быть воспринят неправильно. Именно из-за примет и предвзятого отношения к числу 13.

Какое количество цветов лучше подарить:

любое нечетное (четное число считается траурным для многих);

привязанное к дате или событию;

важное для человека (например, определенный символ или счастливое число).

Лайфхак! Можно выбирать букеты, где точное количество цветов определить нельзя из-за сложной композиции.