На самом деле есть одно эффективное упражнение, которое поможет вам избавиться от отеков, нескольких лишних килограммов и целлюлита. Выполнять его легко можно в домашних условиях, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
Читайте также Это должны знать все: почему запах духов ощущается не сразу
Какое упражнение поможет похудеть за несколько минут в день
Лимфодренажные прыжки – универсальное упражнение, которое помогает "разогнать лимфу". Главными преимуществами этого метода являются:
- универсальность;
- удобство;
- умеренная нагрузка на суставы;
- быстрота выполнения.
Также нужно отметить, что для выполнения таких прыжков не нужно использовать дополнительное оборудование. Достаточно найти небольшое место в квартире и выделить несколько минут.
Как легко убрать целлюлит / Фото Pexels
Как выполнять это упражнение:
- Сначала нужно сделать разминку, чтобы разогрелись мышцы.
- Далее станьте прямо, ноги на ширине плеч.
- Начинайте выполнять прыжки небольшой амплитуды. Просто поднимайте ноги от пола.
- Выполняйте это упражнение сначала небольшое количество времени, постепенно увеличивая временной промежуток.
Обратите внимание! Когда вам станет легко выполнять упражнение таким образом, начните поднимать ноги поочередно во время прыжков. Не забывайте и о правильной технике дыхания.