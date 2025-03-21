Чтобы избавиться от лишней воды, нужно подойти к этому вопросу комплексно. Придется обратить внимание на рацион, физическую активность и общий образ жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на ELLE.

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Как избавиться от отеков

Измените рацион

Есть продукты, способствующие выведению лишней жидкости из организма. К таким можно отнести:

сельдерей;

лимон;

имбирь;

темный рис;

капусту;

огурцы;

петрушку и так далее.

Также хорошо помогают организму избавиться от лишней воды такие напитки:

чай из шиповника (его лучше пить ближе к вечеру, потому что он снижает давление);

травяные настои, в частности, из цветов липы и одуванчика.



Как быстро уменьшить объем талии / Фото Pexels

Увеличивайте потребление калия и магния

Проверьте в норме ли количество этих полезных элементов в вашем организме. Если нет, проконсультируйтесь с врачом стоит ли принимать специальные добавки или же просто увеличить потребление продуктов, содержащих в себе значительную концентрацию калию и магния.

Попробуйте обливание

Обливание и контрастный душ могут значительно улучшить ваше самочувствие, состояние кожи и избавить от отеков. Лучше внедрять эту привычку в летний сезон.

Введите лимфодренажные массажи



Как убрать отек с живота / Фото Pexels

Вы можете обратиться в салоны, где есть специальный аппарат или же отдать предпочтение классическому массажу. Также подобную процедуру можно проводить дома самостоятельно, используя специальные средства. Например, сухую щетку для массажа.

Попробуйте лимфодренажные прыжки

Как делать такие прыжки: