Парикмахеры знают несколько секретных стрижек для женщин после 40 лет, которые удачно убирают лишний возраст, пишет 24 Канал. Однозначно, правильно подобранная прическа способна повлиять на внешний вид, поэтому предлагаем ознакомиться с вариантами, которые будут в тренде этого года.

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Боб

Последние несколько лет стрижка боб является главной прической среди женщин всех возрастов. Вариаций боба есть множество, поэтому трудно остановиться на чем-то одном, однако гладкий боб – это классика, которая всегда будет актуальной. Такую стрижку носит Лили Коллинз из сериала "Эмили в Париже".

Чтобы обрамить волосы, женщинам советуют обратить внимание на стрижку боб-пузырь с пышными кончиками и подгибом, которые можно создать с помощью стайлера.

Волнистое каре

Эта универсальная стрижка прекрасно подходит женщинам после 40 лет, поскольку каре с челкой удачно обрамляет лицо. Стрижка подходит всем, кто не хочет прощаться с длинными волосами, но и не хочет иметь слишком короткую прическу. Каре подходит к любой форме лица и работает с любым типом волос.

Каскад

Эту стрижку парикмахеры советуют тем женщинам, которые любят естественность и объем. Женщинам после 40 лет рекомендуется выбирать каскад средней длины.

Такая прическа придает легкости и текстуры, а каскад с челкой поможет освежить образ. Лучше каскад выбирать тем женщинам, которые имеют тонкие волосы, поскольку стрижка создает хороший объем. А еще хорошим плюсом является то, что каскад легкий в уходе.

Бикси

Прическа сочетает в себе две популярные стрижки – боб и пикси. Прическа бикси является достаточно короткой, но и достаточно длинной, чтобы из нее можно было сделать укладку. Стрижка удачно обрамляет лицо и подходит к овальным формам. Если правильно ее укладывать, то она точно придаст современный вид.

Эксперты советуют женщинам обращать внимание на стрижки, которые добавляют возраста после 40 лет. К ошибкам относится неправильный вариант прически, неподходящий цвет волос и длина.