Парикмахеры знают несколько секретных стрижек для женщин после 40 лет, которые удачно убирают лишний возраст, пишет 24 Канал. Однозначно, правильно подобранная прическа способна повлиять на внешний вид, поэтому предлагаем ознакомиться с вариантами, которые будут в тренде этого года.

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Боб

Последние несколько лет стрижка боб является главной прической среди женщин всех возрастов. Вариаций боба есть множество, поэтому трудно остановиться на чем-то одном, однако гладкий боб – это классика, которая всегда будет актуальной. Такую стрижку носит Лили Коллинз из сериала "Эмили в Париже".

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Чтобы обрамить волосы, женщинам советуют обратить внимание на стрижку боб-пузырь с пышными кончиками и подгибом, которые можно создать с помощью стайлера.

Волнистое каре

Эта универсальная стрижка прекрасно подходит женщинам после 40 лет, поскольку каре с челкой удачно обрамляет лицо. Стрижка подходит всем, кто не хочет прощаться с длинными волосами, но и не хочет иметь слишком короткую прическу. Каре подходит к любой форме лица и работает с любым типом волос.

Каскад

Эту стрижку парикмахеры советуют тем женщинам, которые любят естественность и объем. Женщинам после 40 лет рекомендуется выбирать каскад средней длины.

Такая прическа придает легкости и текстуры, а каскад с челкой поможет освежить образ. Лучше каскад выбирать тем женщинам, которые имеют тонкие волосы, поскольку стрижка создает хороший объем. А еще хорошим плюсом является то, что каскад легкий в уходе.

Бикси

Прическа сочетает в себе две популярные стрижки – боб и пикси. Прическа бикси является достаточно короткой, но и достаточно длинной, чтобы из нее можно было сделать укладку. Стрижка удачно обрамляет лицо и подходит к овальным формам. Если правильно ее укладывать, то она точно придаст современный вид.

Эксперты советуют женщинам обращать внимание на стрижки, которые добавляют возраста после 40 лет. К ошибкам относится неправильный вариант прически, неподходящий цвет волос и длина.