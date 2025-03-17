Перукарі знають кілька секретних стрижок для жінок після 40 років, які вдало прибирають зайвий вік, пише 24 Канал. Однозначно, правильно підібрана зачіска здатна вплинути на зовнішній вигляд, тому пропонуємо ознайомитися з варіантами, які будуть в тренді цього року.

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Боб

Останні кілька років стрижка боб є головною зачіскою серед жінок різного віку. Варіацій бобу є безліч, тому важко зупинитися на чомусь одному, однак гладкий боб – це класика, яка завжди буде актуальною. Таку стрижку носить Лілі Коллінз з серіалу "Емілі в Парижі".

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Щоб обрамити волосся, жінкам радять звернути увагу на стрижку боб-бульбашку з пишними кінчиками та підгинанням, які можна створити за допомогою стайлера.

Хвилясте каре

Ця універсальна стрижка чудово пасує жінкам після 40 років, оскільки каре з чубчиком вдало обрамляє обличчя. Стрижка підходить всім, хто не хоче прощатися з довгим волоссям, але й не хоче мати занадто коротку зачіску. Каре пасує до будь-якої форми обличчя й працює з будь-яким типом волосся.

Каскад

Цю стрижку перукарі радять тим жінкам, які люблять природність та об’єм. Жінкам після 40 років рекомендовано обирати каскад середньої довжини.

Така зачіска надає легкості й текстури, а каскад з чубчиком допоможе освіжити образ. Найкраще каскад обирати тим жінкам, які мають тонке волосся, оскільки стрижка створює гарний об’єм. А ще гарним плюсом є те, що каскад легкий в догляді.

Біксі

Зачіска поєднує в собі дві популярні стрижки – боб та піксі. Зачіска біксі є досить короткою, але й достатньо довгою, щоб з неї можна було зробити укладку. Стрижка вдало обрамлює обличчя й підходить до овальних форм. Якщо правильно її укладати, то вона точно надасть сучасного вигляду.

Експерти радять жінкам звертати увагу на стрижки, які додають віку після 40 років. До помилок належить неправильний варіант зачіски, невідповідний колір волосся та довжина.