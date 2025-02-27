Стрижка вже давно є не лише зміною зовнішності, але й інструментом, який підкреслює індивідуальність та стиль, пише 24 Канал. Зовнішність з роками може зазнавати змін, втім правильна зачіска допоможе освіжити образ на навіть скинути кілька зайвих років.

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Експерти розповіли про найвдаліші стрижки після 40 років, які збережуть красу жінки.

Каре

Така класична стрижка надає кожній жінці шарму та чарівності. Підходить каре на будь-який типаж обличчя чи текстуру волосся. Стрижка може бути прямою чи хвилястою. Обирати каре можна на будь-який смак. Воно може бути подовжене, градуйоване, асиметричне, з чубчиком чи довгими передніми пасмами.

Каскад

Ця стрижка чудово підійде тим жінкам, які люблять об’ємну зачіску. Каскад може бути середньої довжини для надання легкості й текстури, а також глибокий каскад для густого волосся. Щоб створити ніжний романтичний образ, радимо додати до стрижки чубчик. Перукарі радять обирати цю зачіску тим жінкам, які мають тонке волосся.

Біксі

Зачіска поєднує у собі популярні стрижки піксі та боб. Це коротка стрижка, але з достатньо довгими пасмами, які дозволять створити укладку. Вже багато років цю зачіску носить Кріс Дженнер, оскільки вона чудово обрамляє обличчя та ідеально підходить для овальної форми обличчя. Стрижка додає сучасності завдяки правильному укладанню.

Щоб не додати своїй зачісці візуально віку потрібно обрати відповідний колір, який пасуватиме до обличчя й ідеальну довжину волосся. Надто темний колір може підкреслити зморшки й недоліки шкіри, а довге волосся зробить обличчя втомленим.

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Саме тому важливо зробити саме ту стрижку, яка підходить до типажу. Правильно підібрана зачіска підкреслить природну красу й допоможе створити молодший вигляд.