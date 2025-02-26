Освіжити вигляд може не лише стрижка чи фарбування, але й чубчик, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Якщо ви наважилися на зміни, тоді пропонуємо переглянути трендові варіанти, серед яких ви точно віднайдете такі, що пасуватимуть текстурі й довжині волосся.

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Густий чубчик

Такий чубчик підійде усім дівчатам, які хочуть надати образу виразності. Прямий та густий чубчик, що доходить до брів привертає увагу до очей та робить риси обличчя виразнішими.

Чубчик-шторка

Цей чубчик гарно обрамляє обличчя. Його плавні пасма створюють романтичний та ніжний образ, а завдяки універсальній довжині він пасує практично кожному типу обличчя й легко вкладається. Чубчик-шторку можна підстригати для короткого чи довгого волосся.

Мікрочубчик

Такий чубчик підійде для тих, хто хоче створити цікавий образ, який буде вирізнятися з-поміж усіх. Чубчик є досить коротким й закінчується вище брів, тому таку стрижку варто обирати тим, хто справді готовий до експериментів.

Кучерявий чубчик

Власницям кучерявого волосся не варто боятися стригти чубчик, оскільки він додає образу універсальності та м’якості.

Ефект дорогого, доглянутого волосся немов з салону – це не лише про правильно підібраний догляд, а й про якісну фарбу. Відтінки, що імітують природні переливи, м’які переходи кольору та сяючі текстури – усе це можливо завдяки крем-фарбам Avena, які забезпечують волоссю неповторний блиск і насиченість кольору.

Кучерявий чубчик навіть додає образу певної недбалості, втім чудово виглядає з короткими стрижками й довгими варіантами, які надають стрижці завершеності.

Також можна спробувати рваний чубчик, який в певний час носила Белла Хадід. Філірований чубчик можуть носити власниці будь-якої довжини волосся. А от текстурний чубчик завдовжки до очей надасть образу елегантності та ефектності.