Освежить вид может не только стрижка или покраска, но и челка, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Если вы решились на изменения, тогда предлагаем посмотреть трендовые варианты, среди которых вы точно найдете такие, что подойдут текстуре и длине волос.

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Густая челка

Такая челка подойдет всем девушкам, которые хотят придать образу выразительности. Прямая и густая челка, доходящая до бровей привлекает внимание к глазам и делает черты лица более выразительными.

Челка-шторка

Эта челка красиво обрамляет лицо. Ее плавные пряди создают романтический и нежный образ, а благодаря универсальной длине она подходит практически каждому типу лица и легко укладывается. Челку-шторку можно подстригать для коротких или длинных волос.

Микрочелка

Такая челка подойдет для тех, кто хочет создать интересный образ, который будет выделяться среди всех. Челка является достаточно короткой и заканчивается выше бровей, поэтому такую стрижку стоит выбирать тем, кто действительно готов к экспериментам.

Кудрявая челка

Обладательницам вьющихся волос не стоит бояться стричь челку, поскольку она добавляет образу универсальности и мягкости.

Ефект дорогого, доглянутого волосся немов з салону – це не лише про правильно підібраний догляд, а й про якісну фарбу. Відтінки, що імітують природні переливи, м’які переходи кольору та сяючі текстури – усе це можливо завдяки крем-фарбам Avena, які забезпечують волоссю неповторний блиск і насиченість кольору.

Кудрявая челка даже добавляет образу определенной небрежности, впрочем прекрасно смотрится с короткими стрижками и длинными вариантами, которые придают стрижке завершенности.

Также можно попробовать рваную челку, которую в определенное время носила Белла Хадид. Филированную челку могут носить обладательницы любой длины волос. А вот текстурная челка длиной до глаз придаст образу элегантности и эффектности.