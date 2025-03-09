Оновлені зачіски можна буде побачити на вулицях багатьох міст, оскільки модниці вже починають активно освіжати свій вигляд, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Експерти знайшли цікаві варіанти стрижок та зачісок, які однаково підійдуть для каре та довгого волосся.

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Волосся Сирени

Цього року в моді буде естетика натхненна русалками. Вже цієї весни вона отримає новий виток популярності. Зачіска повинна бути наче мокрою й такою, ніби ви щойно вийшли з океану. Це повинні бути хвилі на волоссі, що імітують хвильки води.

Головні тренди сезону, естетично привабливі ідеї з Pinterest чи натхнення образами улюблених блогерів – для змін не потрібно чекати приводу, адже фарбування вже давно перестало бути ризиком. Завдяки доглядовим компонентам та стійким формулам колір залишається насиченим, а волосся – здоровим. Тож чому б не спробувати щось нове разом з крем-фарбами Avena?

Зачіска "після сну"

Фахівці кажуть, що у 2025 році варто робити ставку на неслухняні прядки, які виглядають так, наче ви щойно після сну. Такий бунтарський дух представили на показах бренди Fendi, Isabel Marant, Roberto Cavalli, Gabriela Hearst, Giambattista Valli.

Оригінальний чубчик

Чубчик не покидати модних трендів, тому він може бути довгим чи прямим, в будь-якому варіанті на ваш вибір. Щоб надихнутися оригінальними чубчиками варто переглянути покази Mugler та Jil Sander.

Глянцеве волосся

Чим ваше волосся буде блискучішим, тим буде краще. Воно має нагадувати кератинові пасма, які ультра сильно сяють й виглядають так, наче ви щойно після візиту до перукаря. Моделей з красивим волоссям випускали на подіум бренди Balmain та Hermès.