Завдяки трендовій зачісці можна зробити будь-який образ цікавішим. Особливо, якщо прикрасити волосся правильними аксесуарами, пише 24 Канал.

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Які зачіски зараз в тренді

Коси

Коси ніколи не виходять з моди. Змінюється лише формат їх заплітання. Зараз в тренді легкі коси, які максимально розпущені.

Стильний пучок

Пучок – це дуже зручно і практично. Він не просто гарно виглядає, а ще й легко носиться.

В тренді "розслаблений" нижній пучок, який можна прикрасити стрічкою.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

"Пем"

Зачіска "Пем" була неймовірно популярною у 90-ті. Зараз її доволі часто можна побачити у Кім Кардашьян.

Ця зачіска нагадує пучок, пасма з якого вільно спадають на обличчя. Вона ідеально підходить майже під всі типи обличчя.

Створюється ця зачіска з м’яких об’ємних хвиль, які збираються як "корона".