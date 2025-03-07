Вибір подарунка для близької людини часом буває досить складним, пише 24 Канал. Якщо вже всі варіанти подарунків ви подарували й залишився на черзі годинник, то слід розуміти, що у такому випадку краще подарувати гроші, аніж саме цей аксесуар.

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Народні прикмети забороняють дарувати годинник на свята та особливі події. Кажуть, що після такого подарунка виникають сварки та непорозуміння. Ще наші предки намагалися не дарувати цей аксесуар коханій людині, щоб її почуття не охололи. Через такі забобони уникають таких презентів на річницю чи день народження.

У гіршому випадку це може призвести до того, що люди з часом взагалі перестануть спілкуватися у житті. А ще дехто вважає, що подарований годинник може зменшити тривалість життя. У китайській культурі подарований годинник вважається поганим знаком, бо асоціюється зі швидкоплинністю життя.



Годинник не можна дарувати на день народження / Фото Pexels

Пращури вірили, що через те, що годинники мають гострі стрілки, вони можуть "розрізати" дружбу чи викликати між людьми суперечки.

Існує також думка, що та людина, яка дарує годинник, віддає іншій людині свій час, біди й печалі. Саме тому не варто дарувати цей аксесуар ні коханій половинці, ні родичам чи друзям.

Та якщо не вірити в забобони й прикмети, то дарувати годинник все ж таки можна. Важливо лише після вручення годинника попросити в людини у замін кілька купюр. Таким чином вийде, що годинник людина у вас придбала й річ відкупиться.

А ще можна виставити на аксесуарі неправильний час. Тоді господарем подарунка повноцінно стане людина, яка переведе годинник правильно й не забере на себе нічию долю.