Пляма від вина на одязі чи постільній білизні може спіткати кожного, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce. Щоб не зіпсувати тканину, потрібно знати кілька ефективних методів, які мають найкращий ефект.

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Через те, що у червоному вині міститься танін – природна речовина, яка є в червоному винограді. Дубильні речовини зв’язуються з волокнами тканини й залишають плями, які складно вивести.

Усім треба запам’ятати головне правило – коли розіллєте вино на одяг, його одразу треба вимочити у воді й не дати плямі засохнути, а вже далі братися за виведення. Ось кілька способів, які можуть допомогти зі свіжими чи навіть старими плямами.

Виведення свіжої плями від вина

Спочатку промочіть тканину паперовим рушничком, а далі скористайтеся одним із дієвих методів.

Пляму посипте сіллю й залишіть на ніч. Сіль допоможе увібрати в себе багато винного пігменту, а вже вранці можете кидати в прання. Пляму на білому одязі можна залити оцтом та кількома краплями розчину для миття посуду й залишити також на ніч, а вранці кинути в прання.



Пляму від вина можна легко вивести / Фото Getty Images

Червону пляму з тканини добре витягує сода. Її потрібно просто посипати на пляму й залишити до моменту, поки вона не стане рожевою. Далі соду можна замінити на свіжу, щоб вона всмоктувала колір вина.

Вино з волокон може вивести сода з додаванням оцту зверху. Бульбашкова реакція може швидко прибрати з волокон колір.

Виведення старої плями від вина

Перш ніж починати видалення старої плями від вина, спочатку її треба добре вимочити в холодній воді. На ділянку нанесіть рідкий порошок або засіб для миття посуду. Далі занурте одяг в ємність з холодною водою на всю ніч. Після цього нанесіть спеціальний засіб для виведення плям й поперіть. Цей метод допоможе вивести стару пляму від червоного вина.