Зняти етикетку це ще той квест. Адже це потрібно зробити так, аби не пошкодився одяг, пише 24 Канал з посиланням на Diana Gologovets.

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Що зробити, аби зняти етикетку

Аби зняти етикетку, непотрібно мати спеціальні інструменти. Достатньо буде звичайної пилочки для нігтів.

Як знімати етикетку:

пилочкою акуратно "запиліть" місце, де пришита етикетка; намагайтесь уникати потрапляння на тканину, "запилювати" потрібно лише нитку на яку пришита етикетка; акуратно змініть етикетку; видаліть залишки нитки руками (або пінцетом).

Які ще методи дієві для видалення етикетки

Метод видалення залежить від того як була закріплена етикетка. Якщо вона приклеєна клеєм:

в такому випадку клей з етикетки, можна акуратно розтопити його за допомогою фену (температура фену має бути середня, перегрівати не варто);

в магазинах є спеціальний засіб, що дозволяє легко видаляти приклеєні етикетки.

Якщо етикетка пришита ниткою: