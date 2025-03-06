Снять этикетку это еще тот квест. Ведь это нужно сделать так, чтобы не повредилась одежда, пишет 24 Канал со ссылкой на Diana Gologovets.
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Что сделать, чтобы снять этикетку
Чтобы снять этикетку, не нужно специальные инструменты. Достаточно будет обычной пилочки для ногтей.
Как снимать этикетку:
- пилочкой аккуратно "запилите" место, где пришита этикетка;
- старайтесь избегать попадания на ткань, "запиливать" нужно только нить на которую пришита этикетка;
- аккуратно смените этикетку;
- удалите остатки нити руками (или пинцетом).
Какие еще методы действенны для удаления этикетки
Метод удаления зависит от того как была закреплена этикетка. Если она приклеена клеем:
- в таком случае клей с этикетки, можно аккуратно растопить его с помощью фена (температура фена должна быть средняя, перегревать не стоит);
- в магазинах есть специальное средство, позволяющее легко удалять приклеенные этикетки.
Если этикетка пришита ниткой:
- этикетку, пришитую ниткой, можно удалить с помощью маникюрных ножниц (просто аккуратно подрежьте ниточки и удалите их пинцетом);
- нитку, на которую закреплена этикетка, можно "протянуть" с помощью швейной иголки.