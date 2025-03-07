Пятно от вина на одежде или постельном белье может постигнуть каждого, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce. Чтобы не испортить ткань, нужно знать несколько эффективных методов, которые имеют лучший эффект.

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Из-за того, что в красном вине содержится танин – природное вещество, которое есть в красном винограде. Дубильные вещества связываются с волокнами ткани и оставляют пятна, которые сложно вывести.

Всем надо запомнить главное правило – когда разольете вино на одежду, его сразу надо вымочить в воде и не дать пятну засохнуть, а уже дальше браться за выведение. Вот несколько способов, которые могут помочь со свежими или даже старыми пятнами.

Выведение свежего пятна от вина

Сначала промочите ткань бумажным полотенцем, а дальше воспользуйтесь одним из действенных методов.

Пятно посыпьте солью и оставьте на ночь. Соль поможет впитать в себя много винного пигмента, а уже утром можете бросать в стирку. Пятно на белой одежде можно залить уксусом и несколькими каплями раствора для мытья посуды и оставить также на ночь, а утром бросить в стирку.



Пятно от вина можно легко вывести / Фото Getty Images

Красное пятно с ткани хорошо вытягивает сода. Ее нужно просто посыпать на пятно и оставить до момента, пока оно не станет розовым. Далее соду можно заменить на свежую, чтобы она впитывала цвет вина.

Вино из волокон может вывести сода с добавлением уксуса сверху. Пузырьковая реакция может быстро убрать с волокон цвет.

Выведение старого пятна от вина

Прежде чем начинать удаление старого пятна от вина, сначала его надо хорошо вымочить в холодной воде. На участок нанесите жидкий порошок или средство для мытья посуды. Далее погрузите одежду в емкость с холодной водой на всю ночь. После этого нанесите специальное пятновыводящее средство и постирайте. Этот метод поможет вывести старое пятно от красного вина.