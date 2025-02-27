Стрижка уже давно является не только сменой внешности, но и инструментом, который подчеркивает индивидуальность и стиль, пишет 24 Канал. Внешность с годами может претерпевать изменения, впрочем правильная прическа поможет освежить образ даже сбросить несколько лишних лет.

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Эксперты рассказали о самых удачных стрижках после 40 лет, которые сохранят красоту женщины.

Каре

Такая классическая стрижка придает каждой женщине шарм и очарование. Подходит каре на любой тип лица или текстуру волос. Стрижка может быть прямой или волнистой. Выбирать каре можно на любой вкус. Оно может быть удлинено, градуированное, асимметричное, с челкой или длинными передними прядями.

Каскад

Эта стрижка отлично подойдет тем женщинам., любящие объемную прическу. Каскад может быть средней длины для придания легкости и текстуры., а также глубокий каскад для густых волос. Чтобы создать нежный романтический образ, советуем добавить к стрижке челку. Парикмахеры советуют выбирать эту прическу тем женщинам, имеющие тонкие волосы.

Бикси

Прическа сочетает популярные стрижки пикси и боб. Это короткая стрижка, но с достаточно длинными прядями, которые позволят создать укладку. Уже много лет эту прическу носит Крис Дженнер, поскольку она отлично обрамляет лицо и идеально подходит для овальной формы лица. Стрижка добавляет современности благодаря правильной укладке.

Чтобы не добавить своей прическе визуально возрасту, нужно выбрать соответствующий цвет., который подходит к лицу и идеальную длину волос. Слишком темный цвет может подчеркнуть морщины и недостатки кожи., а длинные волосы сделают лицо уставшим.

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Именно поэтому важно сделать именно ту стрижку, которая подходит к типажу. Правильно подобранная прическа подчеркнет естественную красоту и поможет создать более молодой вид.