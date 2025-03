Стрижка Puffy Bob – справжній хіт цього сезону. Багато модниць уже встигли його оцінити і вподобати, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Яку стрижку варто зробити у 2025

Боб це легендарна стрижка, яка зовсім не виходить з моди. Вона може виглядати зовсім по-різному, завдяки правильній укладці.

Варіант Puffy Bob вподобають ті, хто хоче мати стильний вигляд і, при цьому, не заморочуватись.

Зверніть увагу! В тренді зараз "зачіски без укладки". Тобто, таке волосся має природний злегка розхлябаний вигляд.

Оцінила цей тренд відома попвиконавиця Грейсі Абрамс. Під час свого туру The Secret Of Us вона опублікувала фото з такою зачіскою у своєму інстаграмі.

Особливо гарно виглядає Puffy Bob на волосі, що в'ється. Створити такі хвилі можна і самостійно, заплівши косички на ніч.