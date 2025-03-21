Щоб позбавитись зайвої води, потрібно підійти до цього питання комплексно. Доведеться звернути увагу на раціон, фізичну активність і загальний спосіб життя, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.

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Як позбутися набряків

Змініть раціон

Є продукти, що сприяють виведенню зайвої рідини з організму. До таких можна віднести:

селеру;

лимон;

імбир;

темний рис;

капусту;

огірки;

петрушку і так далі.

Також добре допомагають організму позбутися зайвої води такі напої:

чай із шипшини (його краще пити ближче до вечора, бо він знижує тиск);

трав`яні настої, зокрема, з квітів липи та кульбаби.



Як швидко зменшити об'єм талії / Фото Pexels

Збільшуйте споживання калію та магнію

Перевірте чи в нормі кількість цих корисних елементів у вашому організмі. Якщо ні, проконсультуйтесь з лікарем чи варто приймати спеціальні добавки або ж просто збільшити споживання продуктів, що містять в собі значну концентрацію калію та магнію.

Спробуйте обливання

Обливання та контрастний душ можуть значно покращити ваше самопочуття, стан шкіри і позбавити набряків. Краще впроваджувати цю звичку у літній сезон.

Введіть лімфодренажні масажі



Як прибрати набряк з живота / Фото Pexels

Ви можете звернутись у салони, де є спеціальний апарат або ж надати перевагу класичному масажу. Також подібну процедуру можна проводити вдома самостійно, використовуючи спеціальні засоби. Наприклад, суху щітку для масажу.

Спробуйте лімфодренажні стрибки

Як робити такі стрибки: