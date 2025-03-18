Цвета кошельков по знакам Зодиака: они притягивают деньги

Выбирая кошелек, большинство из нас ориентируются на моду и собственные предпочтения, впрочем стоит также обратить внимание и на цвет, который также играет важную роль. Определенный оттенок кошелька способен привлечь в жизнь успех и деньги.

Знатоки фэн-шуй и астрологи уверены в том, что правильно подобранный цвет способен привлечь счастье и богатство, пишет 24 Канал. Именно поэтому с точки зрения финансового благополучия, цвет кошелька у каждого знака Зодиака должен быть свой.

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Овен

Овнам подойдет кошелек красного цвета. Эти знаки Зодиака должны иметь яркий и заметный аксессуар, поскольку тусклый цвет не сможет привлечь финансовый поток.

Телец

Тельцам подходит кошелек зеленого, бежевого или коричневого цвета. Зеленый отвечает за процветание, а коричневый и бежевый ассоциируются со стабильностью.

Близнецы

Людям рожденным под этим знаком стоит выбирать желтый кошелек. Кроме него еще можно сделать ставку на зеленый, розовый или белый цвет.

Рак

Эмоциональным Ракам советуют выбирать кошелек молочного, белого или серебристого цвета.

Лев

Львам прекрасно подойдет кошелек золотого, желтого или оранжевого цвета. Они символизируют величие, богатство и энергию. Золотой цвет хорошо способствует привлечению финансового успеха.

Дева

Любознательным и умным Девам привлечь средства в жизнь поможет кошелек голубого цвета.



Девам стоит выбирать кошелек голубого цвета / Фото Pinterest

Весы

Дружелюбным Весам рекомендуется выбирать кошелек белого, розового или ярко-голубого цвета.

Скорпион

Скорпионам подходят кошельки темно-красного, бордового, черного или фиолетового цвета. Они усилят энергию знака и помогут достичь поставленных целей.

Стрелец

Для Стрельцов счастливыми цветами считаются темно-желтый, оранжевый, кремовый и зеленый. Именно они отвечают за финансовый поток.

Козерог

Карьеристам Козерогам эзотерики советуют обратить внимание на фиолетовый, темно-синий и черный цвет кошелька.

Водолей

Водолеям подойдет кошелек синего или фиолетового цвета. Синий ассоциируется с мудростью, а фиолетовый поддержит развитие духовных и финансовых возможностей.

Рыбы

Творческим Рыбам привлечь в жизнь успех и деньги поможет оранжевый цвет кошелька. Также можно обратить внимание на желтый, розовый и зеленый цвет.