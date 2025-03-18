Знавці фен-шуй та астрологи впевнені в тому, що правильно підібраний колір здатен привернути щастя та багатство, пише 24 Канал. Саме тому з погляду фінансового благополуччя, колір гаманця у кожного знака Зодіаку має бути свій.

Читайте також Стрижки за знаком Зодіаку: дізнайтеся, як виглядає ваша ідеальна зачіска

Овен

Овнам підійде гаманець червоного кольору. Ці знаки Зодіаку повинні мати яскравий та помітний аксесуар, оскільки тьмяний колір не зможе привернути фінансовий потік.

Телець

Тельцям підходить гаманець зеленого, бежевого чи коричневого кольору. Зелений відповідає за процвітання, а коричневий та бежевий асоціюються зі стабільністю.

Близнюки

Людям народженим під цим знаком варто обирати жовтий гаманець. Окрім нього ще можна зробити ставку на зелений, рожевий чи білий колір.

Рак

Емоційним Ракам радять обирати гаманець молочного, білого чи сріблястого кольору.

Лев

Левам чудово підійде гаманець золотого, жовтого чи помаранчевого кольору. Вони символізують велич, багатство та енергію. Золотий колір добре сприяє залученню фінансового успіху.

Діва

Допитливим та розумним Дівам привернути кошти в життя допоможе гаманець блакитного кольору.



Дівам варто обирати гаманець блакитного кольору / Фото Pinterest

Терези

Дружелюбним Терезам рекомендовано обирати гаманець білого, рожевого чи яскраво-блакитного кольору.

Скорпіон

Скорпіонам підходять гаманці темно-червоного, бордового, чорного чи фіолетового кольору. Вони підсилять енергію знака й допоможуть досягнути поставлених цілей.

Стрілець

Для Стрільців щасливими кольорами вважаються темно-жовтий, помаранчевий, кремовий та зелений. Саме вони відповідають за фінансовий потік.

Козеріг

Кар’єристам Козерогам езотерики радять звернути увагу на фіолетовий, темно-синій та чорний колір гаманця.

Водолій

Водоліям підійде гаманець синього чи фіолетового кольору. Синій асоціюється з мудрістю, а фіолетовий підтримає розвиток духовних та фінансових можливостей.

Риби

Творчим Рибам привернути в життя успіх та гроші допоможе помаранчевий колір гаманця. Також можна звернути увагу на жовтий, рожевий та зелений колір.