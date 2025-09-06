Осенью многие девушки начинают перемены с цвета волос. Летом на солнце цвет выгорает, а соленое море ухудшает качество локонов, поэтому с осени все берутся за восстановление с помощью окрашивания.

Обновление цвета является самой распространенной трансформацией, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Лилии Кирдяк. Парикмахер-колорист и основательница студии красоты Mamamlonda отметила, какое именно окрашивание этой осенью является актуальным и трендовым.

Читайте также Как подстричься женщинам после 50 лет: парикмахер Лилия Кирдяк дала четкий ответ

Какое окрашивание волос в моде осенью 2025 года?

В этом сезоне в моде тихая роскошь. Это означает, что цвет волос должен иметь дорогой и опрятный вид. В тренде – цвета, которые максимально приближены к натуральным и живым волосам. Все яркие и очень сильно выраженные оттенки уходят на второй фон.

В моде натуральные оттенки. Если это блонд – то не платиновый, а золотистый, максимально приближенный к естественному цвету. В случае с медными оттенками, то он должен быть без всякого красного тона. Шоколадный оттенок должен лучше выбирать теплый, карамельный, в цвете капучино,

– отметила парикмахер Лилия Кирдяк.

Окрашивание волос должно быть таким, чтобы вы чувствовали от него естественную красоту. Плюсом натуральных оттенков является то, что цвет не придется обновлять каждый месяц. Вместо краски можно воспользоваться тонированием.

Какие цвета омолаживают после 50 лет?