6 вересня, 19:16
Наймодніші фарбування на осінній сезон: відома перукарка розповіла, що зараз в тренді

Юлія Турелик
Основні тези
  • Восени 2025 року в моді натуральні відтінки волосся, що виглядають дорого та охайно, з акцентом на природність кольорів, таких як золотистий блонд, мідний без червоного тону, теплий шоколадний.

Восени багато дівчат починають зміни з кольору волосся. Влітку на сонці колір вигорає, а солоне море погіршує якість локонів, тому з осені всі беруться за відновлення за допомогою фарбування.

Оновлення кольору є найпоширенішою трансформацією, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Лілії Кірдяк. Перукар-колористка та засновниця студії краси Mamamlonda зазначила, яке саме фарбування цієї осені є актуальним та трендовим.

Яке фарбування волосся в моді восени 2025 року?

Цього сезону в моді тиха розкіш. Це означає, що колір волосся повинен мати дорогий та охайний вигляд. У тренді – кольори, які максимально наближені до натурального та живого волосся. Усі яскраві та дуже сильно виражені відтінки йдуть на другий фон.

У моді натуральні відтінки. Якщо це блонд – то не платиновий, а золотистий, максимально наближений до природного кольору. У випадку з мідними відтінками, то він повинен бути без жодного червоного тону. Шоколадний відтінок повинен краще обирати теплий, карамельний, у кольорі капучино,
 – зазначила перукарка Лілія Кірдяк.

Фарбування волосся повинне бути таким, щоб ви відчували від нього природну красу. Плюсом натуральних відтінків є те, що колір не доведеться оновлювати кожного місяця. Замість фарби можна скористатися тонуванням.

Які кольори омолоджують після 50 років?

  • Після 50 років рекомендовано фарбувати волосся в теплий блонд, карамельний та горіховий, які здатні освіжити й омолодити.
  • Теплі світлі тони, такі як пшеничний чи медовий, а також карамельні та горіхові відтінки, можуть омолодити обличчя від 5 до 10 років.

Часті питання

Яке фарбування волосся є актуальним восени 2025 року?

Восени 2025 року актуальними є кольори, які мають дорогий та охайний вигляд. У тренді — натуральні відтінки, максимально наближені до природного кольору волосся.

Чому натуральні відтінки волосся вважаються трендовими?

Натуральні відтінки вважаються трендовими, оскільки вони надають волоссю природний вигляд, який виглядає дорого і охайно. Крім того, такі кольори не потребують частого оновлення.

Які кольори волосся рекомендуються жінкам після 50 років для омолодження?

Жінкам після 50 років рекомендується фарбувати волосся в теплий блонд, карамельний та горіховий відтінки. Такі кольори можуть освіжити обличчя й омолодити його від 5 до 10 років.